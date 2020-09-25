Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Ferrari внедрила идею Mercedes
В пятничных тренировках Гран При России на SF1000 появилось решение заднего крыла, явно подсмотренное у соперников
Пытаясь вернуть хоть немного скорости своей машине, итальянская команда запланировала серию обновлений, начиная с сочинского этапа.
Главные доработки появятся позже, а пока изменения затронули торцевые пластины заднего антикрыла. На нашем фото обновленные элементы приведены слева, а старые, для сравнения – справа.
Верхняя кромка пластины в задней части получила зубчатую форму (показана красной стрелкой) – нет никаких сомнений, что это решение подсмотрено на Mercedes W11.
Заднее антикрыло Mercedes F1 W11
Фото: Джорджо Пиола
Одновременно нижний диагональный бортик с внешней стороны пластины (показан синей стрелкой) стал длиннее и несколько шире, чтобы изменить параметры генерируемого им вихря.
Наконец, «гребенка» в переходной области вместо шести узких элементов получила два гораздо более широких (показаны желтой стрелкой), к тому же дополнительно соединенных в нижней части.
Это изменило условия перетекания воздуха с внешней стороны внутрь. В данном случае речь не идет о полном копировании, однако тоже можно говорить о влиянии идей Mercedes.
Наконец, кадр Джорджо Пиолы иллюстрирует, что в Сочи Ferrari привезла заднее крыло, главная плоскость которого поднимается к торцевым пластинам. Прежде оно уже использовалось на не самых быстрых трассах.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Местонахождение
|Сочи Автодром
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес