Технический брифинг: Ferrari внедрила идею Mercedes

Пытаясь вернуть хоть немного скорости своей машине, итальянская команда запланировала серию обновлений, начиная с сочинского этапа.

Главные доработки появятся позже, а пока изменения затронули торцевые пластины заднего антикрыла. На нашем фото обновленные элементы приведены слева, а старые, для сравнения – справа.

Верхняя кромка пластины в задней части получила зубчатую форму (показана красной стрелкой) – нет никаких сомнений, что это решение подсмотрено на Mercedes W11.

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11 Фото: Джорджо Пиола

Одновременно нижний диагональный бортик с внешней стороны пластины (показан синей стрелкой) стал длиннее и несколько шире, чтобы изменить параметры генерируемого им вихря.

Наконец, «гребенка» в переходной области вместо шести узких элементов получила два гораздо более широких (показаны желтой стрелкой), к тому же дополнительно соединенных в нижней части.

Это изменило условия перетекания воздуха с внешней стороны внутрь. В данном случае речь не идет о полном копировании, однако тоже можно говорить о влиянии идей Mercedes.

Наконец, кадр Джорджо Пиолы иллюстрирует, что в Сочи Ferrari привезла заднее крыло, главная плоскость которого поднимается к торцевым пластинам. Прежде оно уже использовалось на не самых быстрых трассах.