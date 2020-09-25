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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При России / Аналитика

Технический брифинг: Ferrari внедрила идею Mercedes

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Технический брифинг: Ferrari внедрила идею Mercedes
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

В пятничных тренировках Гран При России на SF1000 появилось решение заднего крыла, явно подсмотренное у соперников

Пытаясь вернуть хоть немного скорости своей машине, итальянская команда запланировала серию обновлений, начиная с сочинского этапа.  

Главные доработки появятся позже, а пока изменения затронули торцевые пластины заднего антикрыла. На нашем фото обновленные элементы приведены слева, а старые, для сравнения – справа.

Верхняя кромка пластины в задней части получила зубчатую форму (показана красной стрелкой) – нет никаких сомнений, что это решение подсмотрено на Mercedes W11.

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно нижний диагональный бортик с внешней стороны пластины (показан синей стрелкой) стал длиннее и несколько шире, чтобы изменить параметры генерируемого им вихря. 

Наконец, «гребенка» в переходной области вместо шести узких элементов получила два гораздо более широких (показаны желтой стрелкой), к тому же дополнительно соединенных в нижней части.

Это изменило условия перетекания воздуха с внешней стороны внутрь. В данном случае речь не идет о полном копировании, однако тоже можно говорить о влиянии идей Mercedes. 

Наконец, кадр Джорджо Пиолы иллюстрирует, что в Сочи Ferrari привезла заднее крыло, главная плоскость которого поднимается к торцевым пластинам.  Прежде оно уже использовалось на не самых быстрых трассах.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Местонахождение Сочи Автодром
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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