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Технический брифинг: Ferrari вернула заднее крыло на центральном пилоне

Несмотря на проблемы в Бахрейне, Скудерия поставила на SF-23 новую версию крыла. Эта новинка, впрочем, оказалась в Джидде не единственной

Франко Нуньес
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Технический брифинг: Ferrari вернула заднее крыло на центральном пилоне
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После разочарований дебютного Гран При Ferrari подготовила ко второму этапу сезона как минимум две новинки, которые наши эксперты рассмотрели в гараже в четверг по ходу приготовлений к уик-энду. Одну из них, правда, нельзя назвать новинкой в полном смысле слова – прежде мы уже дважды эпизодически видели ее на машине. 

Речь о заднем крыле с увеличенным прижимом, каждое появление которого на SF-23 заканчивалось неприятностью. На зимних тестах почти сразу после выезда на трассу сломалось одно из креплений подвижной плоскости DRS, а в пятницу по ходу уик-энда в Сахире крыло стало сильно раскачиваться из стороны в сторону. Такое поведение объяснялось непривычной для команды схемой с единственным центральным пилотом.  

В четверг именно это крыло стояло на обеих алых машинах. Это, впрочем, не гарантирует, что его оставят на квалификацию и гонку. Можно предположить, что капризную новинку вновь опробуют в пятницу для сбора данных, но в целом она не особенно подходит для быстрой трассы в Джидде. 

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Фото: Джон Нобл

А вот вторая обновка явно рассчитана именно на саудовский этап – это переднее крыло SF-23, характеристики которого подходят местным условиям. На быстром городском кольце в Джидде инженеры традиционно приносят прижимную силу в жертву, чтобы обеспечить максимальную скорость на прямых. 

Именно этой цели служит подрезанный дальний закрылок каскада, призванный снизить лобовое сопротивление. Если вспомнить, что Шарля Леклера ждет прорыв через пелотон после штрафной перестановки по решетке, решение использовать такое крыло выглядит вполне логичным. 

Источники в команде сообщили, что проведенные симуляции обещают SF-23 хорошую конкурентоспособность в предстоящий уик-энд. Хватит ли ее для серьезной борьбы с соперниками из Red Bull – мы узнаем уже совсем скоро. 

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