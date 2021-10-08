Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Команды Ф1 уже давно используют для получения информации о поведении машин на трассе несложные, но очень эффективные инструменты – трубки Пито и датчики Киля.

Принцип их действия прост: фиксируя давление протекающего мимо воздуха, она позволяют определить его давление. Если закрепить большое число таких датчиков на специальной сетчатой раме, это дает возможность увидеть общую картину распределения воздушных потоков в той или иной области машины и по суди проверить, верную ли картину показывают средства компьютерного моделирования.

Матрицы с датчиками можно увидеть в самых неожиданных местах машины – порой они имеют очень солидные размеры. Но неофициальное первенство здесь с конца прошлого сезона удерживает Ferrari, которая сконструировала структуру, практически облегающую заднюю часть автомобиля.

Узел крепления заднего колеса и матрица с датчиками на Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола

Она дебютировала на прошлогоднем Гран При Абу-Даби (на фото ниже), а в Стамбуле мы вновь увидели эту впечатляющую конструкцию.

Нет сомнений, что с ее помощью команда собирает данные для 2022 года. Новое шасси с внутренним индексом 672 сейчас находится в активной стадии проектирования. По опыту можно говорить, что к середине осени конструкторы уже определились с основными механическими компонентами будущей машины, ее подвеской и силовой установкой – последняя останется практически неизменной.

А вот аэродинамическая конфигурация еще будет многократно корректироваться при помощи данных из аэродинамической трубы, симулятора, систем моделирования SFD – и той информации, что позволила собрать «царь-матрица».

Большая матрица впервые появилась на Ferrari SF1000 Себастьяна Феттеля в тренировке ГП Абу-Даби 2020 года Фото: Джорджо Пиола