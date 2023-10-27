Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике
В 2022-м команде пришлось снижать мощность силовых установок, чтобы снизить риск их отказа. В этот раз Скудерия решила иначе подойти к Гран При
На трассе братьев Родригес Формула 1 выступает в уникальных условиях – на высоте 2200 метров в условиях менее плотного воздуха гоночные машины работают совсем не так, как на остальных этапах.
Несмотря на множество быстрых участков, при выборе настроек инженерам здесь приходится увеличивать угол атаки крыльев, чтобы обеспечить хоть какой-то уровень прижимной силы. Также разреженный воздух хуже отводит тепло от радиаторов. Потому вопросам охлаждения в этот уик-энд команды будут уделять особое внимание.
Как это выглядит на практике, хорошо видно на примере Ferrari. Чтобы отводить тепло от двигателя 066/10, в соседствующей с ним кузовной панели сделали шесть вертикальных прорезей поистине исполинского размера.
В 2022 году тема охлаждения стала для Скудерии настоящей головной болью на Гран При Мексики. Тогда оказалось, что эффективности системы не хватает, команде пришлось переводить моторы в менее форсированный режим, и Карлос Сайнс с Шарлем Леклером финишировали только пятым и шестым в минуте от победившего Макса Ферстаппена.
В этот раз повторение такого сценария крайне нежелательно, так как в теории конфигурация трассы братьев Родригес подходит алой SF-23. Отставание от соперников из Mercedes после дисквалификаций Остина сократилось до 22 очков – отыграть его до конца сезона пока еще реально.
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