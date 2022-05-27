Технический брифинг: Ferrari отказалась от последних новинок

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При внимательном изучении выяснилось, что Скудерия установила на машину своего лидера то днище, что использовалось в Майами. Его отличает длинная продольная накладка у внешней кромки днища перед задними колесами.

В передней части проще всего увидеть отличия по направляющей для воздуха у боковины кокпита (той, что с надписью Snapdragon) – она не такая длинная и высокая, как в Барселоне.

Передняя часть Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Отказ от новинок связан вовсе не с тем, что они плохо показали себя – как известно, до своего схода в испанской гонке Леклер уверенно лидировал. Скорее, дело тут в том, что инженеры собираются в первой тренировке провести сравнительное испытание двух конфигураций машины, чтобы понять, какую использовать в дальнейшем по ходу уик-энда.

Кузовные панели Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола