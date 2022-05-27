Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Ferrari отказалась от последних новинок
На самой медленной трассе сезона машина Шарля Леклера получила старую версию днища – скорее всего, она нужна для сравнительных испытаний в пятницу
При внимательном изучении выяснилось, что Скудерия установила на машину своего лидера то днище, что использовалось в Майами. Его отличает длинная продольная накладка у внешней кромки днища перед задними колесами.
В передней части проще всего увидеть отличия по направляющей для воздуха у боковины кокпита (той, что с надписью Snapdragon) – она не такая длинная и высокая, как в Барселоне.
Передняя часть Ferrari F1-75
Фото: Джорджо Пиола
Отказ от новинок связан вовсе не с тем, что они плохо показали себя – как известно, до своего схода в испанской гонке Леклер уверенно лидировал. Скорее, дело тут в том, что инженеры собираются в первой тренировке провести сравнительное испытание двух конфигураций машины, чтобы понять, какую использовать в дальнейшем по ходу уик-энда.
Кузовные панели Ferrari F1-75
Фото: Джорджо Пиола
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