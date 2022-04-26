Технический брифинг: Ferrari опробовала защиту от «козления»

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Формула 1 продолжает сражение с негативным эффектом, который затронул все команды и мешает всем гонщикам, хотя и в различной степени. Речь о вертикальной раскачке на прямых, которую зимой «проглядели» конструкторы, и которая сейчас не позволяет добиваться от машин желаемой скорости.

«Козление» не только сказывается на эффективности машин, но и мешает пилотам, которые из-за постоянной болтанки оказываются в дискомфортных условиях.

В Имоле на машине Карлоса Сайнса можно было увидеть доработанный элемент в кокпите. Речь о детали, которая обеспечивает боковую защиту головы гонщика и одновременно служит площадкой для опоры сзади, снижая нагрузку на шею и плечи.

Форма элемента для испанца была изменена в задней части таким образом, чтобы лучше фиксировать шлем при колебаниях машины – иными словами, при «козлении» гонщику будет проще удерживать голову от тряски из стороны в сторону, что повысит комфортность его работы в кокпите.

Понятно, что это борьба не с причинами неприятного явления, а лишь с его последствиями – но хорошо известно, что мелочей в Ф1 не бывает.