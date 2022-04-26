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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Аналитика

Технический брифинг: Ferrari опробовала защиту от «козления»

В Имоле на машине Карлоса Сайнса Скудерия впервые применила решение, призванное компенсировать дискомфорт от колебаний машины

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: Ferrari опробовала защиту от «козления»
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Формула 1 продолжает сражение с негативным эффектом, который затронул все команды и мешает всем гонщикам, хотя и в различной степени. Речь о вертикальной раскачке на прямых, которую зимой «проглядели» конструкторы, и которая сейчас не позволяет добиваться от машин желаемой скорости. 

«Козление» не только сказывается на эффективности машин, но и мешает пилотам, которые из-за постоянной болтанки оказываются в дискомфортных условиях.  

В Имоле на машине Карлоса Сайнса можно было увидеть доработанный элемент в кокпите. Речь о детали, которая обеспечивает боковую защиту головы гонщика и одновременно служит площадкой для опоры сзади, снижая нагрузку на шею и плечи. 

Форма элемента для испанца была изменена в задней части таким образом, чтобы лучше фиксировать шлем при колебаниях машины – иными словами, при «козлении» гонщику будет проще удерживать голову от тряски из стороны в сторону, что повысит комфортность его работы в кокпите.  

Понятно, что это борьба не с причинами неприятного явления, а лишь с его последствиями – но хорошо известно, что мелочей в Ф1 не бывает. 

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