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Формула 1 / Гран При Азербайджана Аналитика

Технический брифинг: Ferrari доработала крепление зеркал

К этапу в Баку Скудерия усовершенствовала элементы, которые помимо главной имеют и очень важную вспомогательную функцию

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: Ferrari доработала крепление зеркал
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Никто в Формуле 1 уже давно не использует крепление зеркал заднего вида исключительно для крепления зеркал. Это едва ли не единственная деталь в области кокпита, которую невозможно запретить – потому команды стараются выжать из нее максимум в плане аэродинамической эффективности. 

Ferrari привезла в Баку доработанные детали: короткая внешняя стойка осталась неизменной, а вот более длинная внутренняя получила иную форму и стыкуется с корпусом в другой точке, ближе к оси машины. 

Сравнение нового и старого (во врезке) крепления зеркал на Ferrari F1-75

Сравнение нового и старого (во врезке) крепления зеркал на Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Изменения  ставшие следствием анализа данных из аэродинамической трубы, позволили чуть точнее корректировать направление протекающих здесь потоков, не позволяя им срываться с поверхности.

Кроме того, следом за соперниками конструкторы Скудерии разместили на креплении небольшой «плавничок» (показан стрелкой), который, оставаясь в рамках регламента, позволяет формировать полезное завихрение и еще немного повышить общую аэродинамическую эффективность. 

Старая версия крепления зеркал Ferrari F1-75

Старая версия крепления зеркал Ferrari F1-75

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Кроме того, в Азербайджан Ferrari привезла заднее крыло, рассчитанное на уровень прижимной силы ниже среднего. Его плоскости поднимаются вверх к торцевым пластинам, обеспечивая выигрыш в лобовом сопротивлении.

При этом верхняя плоскость имеет довольно большой угол атаки, что позволит загружать задок в медленных секциях трассы и одновременно получать большой выигрыш от системы DRS на длинных бакинских прямых.

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Заднее антикрыло Ferrari F1-75

Заднее антикрыло Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

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