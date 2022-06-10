Технический брифинг: Ferrari доработала крепление зеркал

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Никто в Формуле 1 уже давно не использует крепление зеркал заднего вида исключительно для крепления зеркал. Это едва ли не единственная деталь в области кокпита, которую невозможно запретить – потому команды стараются выжать из нее максимум в плане аэродинамической эффективности.

Ferrari привезла в Баку доработанные детали: короткая внешняя стойка осталась неизменной, а вот более длинная внутренняя получила иную форму и стыкуется с корпусом в другой точке, ближе к оси машины.

Сравнение нового и старого (во врезке) крепления зеркал на Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Изменения ставшие следствием анализа данных из аэродинамической трубы, позволили чуть точнее корректировать направление протекающих здесь потоков, не позволяя им срываться с поверхности.

Кроме того, следом за соперниками конструкторы Скудерии разместили на креплении небольшой «плавничок» (показан стрелкой), который, оставаясь в рамках регламента, позволяет формировать полезное завихрение и еще немного повышить общую аэродинамическую эффективность.

Старая версия крепления зеркал Ferrari F1-75 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Кроме того, в Азербайджан Ferrari привезла заднее крыло, рассчитанное на уровень прижимной силы ниже среднего. Его плоскости поднимаются вверх к торцевым пластинам, обеспечивая выигрыш в лобовом сопротивлении.

При этом верхняя плоскость имеет довольно большой угол атаки, что позволит загружать задок в медленных секциях трассы и одновременно получать большой выигрыш от системы DRS на длинных бакинских прямых.

Заднее антикрыло Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола