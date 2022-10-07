Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Ferrari доработала днище к Гран При Японии
В первой тренировке Скудерия рассчитывала провести сравнительные испытания двух вариантов, один из которых прежде не использовался в гонках
На сравнительных фото Джорджо Пиолы разница между версиями заметна очень явно: у новой (она слева) канал Вентури в днище имеет увеличенный вертикальный размер, а металлическая стяжка, которые разрешили использовать в этом сезоне для борьбы с «козлением», укорочена за счет того, что крепится не к днищу, а к поверхности этого канала.
Инженеры Скудерии активно работают над вопросом жесткости. Им удалось добиться от углепластика большей прочности при прежней толщине, что и дало возможность реализовать это обновление. На быстрой «Сузуке» это должно обеспечить серьезное преимущество.
Ранее Карлос Сайнс уже обкатал эту новинку во Фьорано в рамках так называемых демонстрационных заездов по случаю подписания нового спонсорского контракта. Правила допускают подобное, но ограничивают максимальную дистанцию 15 километрами.
Ferrari F1-75, dettaglio del nuovo tirante più corto sul fondo
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari F1-75, dettaglio del vecchio fondo usato fino a Singapore
Photo by: Giorgio Piola
Новая версия днища была доступна уже в Сингапуре, но характеристики медленной городской трассы не позволяли получить от нее никакого преимущества. Потому в команде решили отложить дебют элемента до Японии.
Ожидалось, что два гонщика будут работать с разными версиями днища, что позволит на основе собранных данных принять решение, использовать ли обновление в квалификации и гонке. Первые отзывы о работе детали были позитивными, но желательно было закрепить их на реальной трассе.
Утренняя пятничная тренировка на «Сузуке» прошла в дождевых условиях, что не позволило инженерам Ferrari провести сравнение. Но вторая сессия в целях испытаний Pirelli будет продлена на полчаса, что оставляет шанс собрать необходимые данные.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Латифи обиделся на FIA за штраф a Сингапуре
Шумахер пропустит вторую тренировку после утренней аварии
Самое важное:
«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера
Глава Haas остался не в восторге от того, что его пилот в очередной раз разбил машину
Технический брифинг: новое переднее крыло Alfa Romeo С42
Швейцарская команда не останавливает доработку своей машины, пытаясь удержаться на шестой строчке Кубка конструкторов
Умер обладатель семи титулов в MotoGP Фил Рид
Знаменитому британскому мотогонщику было 83 года
Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер
Мик не увидел большую лужу из-за того, что прямо перед ним пилот Ferrari поднял тучу водяной пыли