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На сравнительных фото Джорджо Пиолы разница между версиями заметна очень явно: у новой (она слева) канал Вентури в днище имеет увеличенный вертикальный размер, а металлическая стяжка, которые разрешили использовать в этом сезоне для борьбы с «козлением», укорочена за счет того, что крепится не к днищу, а к поверхности этого канала.

Инженеры Скудерии активно работают над вопросом жесткости. Им удалось добиться от углепластика большей прочности при прежней толщине, что и дало возможность реализовать это обновление. На быстрой «Сузуке» это должно обеспечить серьезное преимущество.

Ранее Карлос Сайнс уже обкатал эту новинку во Фьорано в рамках так называемых демонстрационных заездов по случаю подписания нового спонсорского контракта. Правила допускают подобное, но ограничивают максимальную дистанцию 15 километрами.

Ferrari F1-75, dettaglio del nuovo tirante più corto sul fondo Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75, dettaglio del vecchio fondo usato fino a Singapore Photo by: Giorgio Piola

Новая версия днища была доступна уже в Сингапуре, но характеристики медленной городской трассы не позволяли получить от нее никакого преимущества. Потому в команде решили отложить дебют элемента до Японии.

Ожидалось, что два гонщика будут работать с разными версиями днища, что позволит на основе собранных данных принять решение, использовать ли обновление в квалификации и гонке. Первые отзывы о работе детали были позитивными, но желательно было закрепить их на реальной трассе.

Утренняя пятничная тренировка на «Сузуке» прошла в дождевых условиях, что не позволило инженерам Ferrari провести сравнение. Но вторая сессия в целях испытаний Pirelli будет продлена на полчаса, что оставляет шанс собрать необходимые данные.

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