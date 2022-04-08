Технический брифинг: Ferrari доработала диффузор F1-75

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Скудерия не обещала никаких серьезных обновлений для третьего этапа сезона, но от зоркого взгляда наших экспертов не укрылись изменения в форме диффузора, которые затронули только одну из машин.

У Шарля Леклера центральный участок, соединяющийся с задней защитной структурой, получил спрямленную форму. Это упростило протекание потоков и – как следствие – позволило чуть снизить лобовое сопротивление.

На трассе в Мельбурне, которая после недавних переделок стала еще быстрее, это весьма важный фактор.

Детали задней части Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Также на F1-75 обнаружилась еще одна небольшая переделка. На верхней плоскости заднего крыла можно увидеть концевую кромку (показана верхней стредкой). Самое примечательное – кромка эта обращена вниз. Это очень необычное решение, которое крайне редко используется в гонках. Возможно, в команде решили проверить, как такой подход скажется на балансе прижима и лобового сопротивления.

Заднее антикрыло Ferrari F1-75 Шарля Леклера в аэродинамической краске Фото: Джорджо Пиола

Чтобы лучше понять, как небольшие обновления показали себя, в первой тренировке в Мельбурне заднюю часть машины обильно облили аэродинамической краской.