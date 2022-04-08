Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Ferrari доработала диффузор F1-75
В первой тренировке Гран При Австралии команда опробовала на машине Шарля Леклера решение, призванное снизить лобовое сопротивление
Скудерия не обещала никаких серьезных обновлений для третьего этапа сезона, но от зоркого взгляда наших экспертов не укрылись изменения в форме диффузора, которые затронули только одну из машин.
У Шарля Леклера центральный участок, соединяющийся с задней защитной структурой, получил спрямленную форму. Это упростило протекание потоков и – как следствие – позволило чуть снизить лобовое сопротивление.
На трассе в Мельбурне, которая после недавних переделок стала еще быстрее, это весьма важный фактор.
Детали задней части Ferrari F1-75
Фото: Джорджо Пиола
Также на F1-75 обнаружилась еще одна небольшая переделка. На верхней плоскости заднего крыла можно увидеть концевую кромку (показана верхней стредкой). Самое примечательное – кромка эта обращена вниз. Это очень необычное решение, которое крайне редко используется в гонках. Возможно, в команде решили проверить, как такой подход скажется на балансе прижима и лобового сопротивления.
Заднее антикрыло Ferrari F1-75 Шарля Леклера в аэродинамической краске
Фото: Джорджо Пиола
Чтобы лучше понять, как небольшие обновления показали себя, в первой тренировке в Мельбурне заднюю часть машины обильно облили аэродинамической краской.
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