Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской
На тестах в Абу-Даби команда опробовала на своей машине RB15 весьма примечательное решение с прицелом на сезон 2020 года.
По регламенту тестов по протяжении четырех первых часов вторника команды могли менять настройки и конфигурацию своих машин для сбора данных.
В Red Bull использовали эту возможность для изучения модифицированной подвески. В новой версии (она слева на фото) диагональный тянущий рычаг укорочен – и соединяется со ступицей посредством удлиненного крепления. Такая конструкция (показана красной стрелкой) позволила изменить кинематику подвески по сравнению с прежней схемой.
Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione con il bracket
Photo by: Giorgio Piola
Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione anteriore solita
Photo by: Giorgio Piola
По всей видимости, изменения связаны с потенциальным переходом Формулы 1 на новые шины. У них заметно отличаются характеристики, и конструкторы из Милтон-Кинса заранее спрогнозировали, как получить максимум от сликов 2020 года.
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Так как Pirelli пообещала расширить рабочий диапазон и снизить скорость износа, новая конструкция рычага даст возможность использовать эти характеристики для получения максимума от шин.
Детали передней подвески Red Bull, 2017 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Похожую концепцию мы уже видели у Red Bull в 2017 году (на иллюстрации выше). Теперь она оказалось востребованной вновь. Стоит добавить, что в Mercedes тоже активно используют подобные методы, даже несмотря на то, что недавно FIA ограничила вертикальные перемещения корпуса машины при повороте руля величиной в 5 мм.
Это было сделано для того, чтобы ограничить возможность использования элементов подвески в аэродинамических целях.
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Кроме того, в Абу-Даби на RB15 использовались многочисленные матрицы с датчиками. Одну из них разместили даже перед колесами передней оси (показана белой стрелкой на одном из фото выше). Это средство сбора данных об аэродинамических характеристиках новых шин.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB15, на тестах в Абу-Даби
Фото: Джо Портлок / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Тесты в Абу-Даби
|Сессия
|Среда
|Местонахождение
|Яс-Марина
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской
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