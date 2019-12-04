Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Тесты в Абу-Даби / Аналитика

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской

Поделились
Комментарии
Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
4 дек. 2019 г., 12:46

На тестах в Абу-Даби команда опробовала на своей машине RB15 весьма примечательное решение с прицелом на сезон 2020 года.

По регламенту тестов по протяжении четырех первых часов вторника команды могли менять настройки и конфигурацию своих машин для сбора данных.  

В Red Bull использовали эту возможность для изучения модифицированной подвески. В новой версии (она слева на фото) диагональный тянущий рычаг укорочен – и соединяется со ступицей посредством удлиненного крепления. Такая конструкция (показана красной стрелкой) позволила изменить кинематику подвески по сравнению с прежней схемой. 

Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione con il bracket

Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione con il bracket

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione anteriore solita

Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione anteriore solita

Photo by: Giorgio Piola

По всей видимости, изменения связаны с потенциальным переходом Формулы 1 на новые шины. У них заметно отличаются характеристики, и конструкторы из Милтон-Кинса заранее спрогнозировали, как получить максимум от сликов 2020 года. 

Читайте также:

Так как Pirelli пообещала расширить рабочий диапазон и снизить скорость износа, новая конструкция рычага даст возможность использовать эти характеристики для получения максимума от шин.

Red Bull, bracket della sospensione anteriore 2017

Детали передней подвески Red Bull, 2017 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Похожую концепцию мы уже видели у Red Bull в 2017 году (на иллюстрации выше). Теперь она оказалось востребованной вновь. Стоит добавить, что в Mercedes тоже активно используют подобные методы, даже несмотря на то, что недавно FIA ограничила вертикальные перемещения корпуса машины при повороте руля величиной в 5 мм. 

Это было сделано для того, чтобы ограничить возможность использования элементов подвески в аэродинамических целях. 

Читайте также:

Кроме того, в Абу-Даби на RB15 использовались многочисленные матрицы с датчиками. Одну из них разместили даже перед колесами передней оси (показана белой стрелкой на одном из фото выше). Это средство сбора данных об аэродинамических характеристиках новых шин.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 nel primo giorno di test Pirelli ad Abu Dhabi

Макс Ферстаппен, Red Bull RB15, на тестах в Абу-Даби

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Следующая новость
Хорнер выразил доверие FIA в вопросе контроля за моторами

Предыдущая новость

Хорнер выразил доверие FIA в вопросе контроля за моторами
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Тесты в Абу-Даби
Сессия Среда
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Прямая трансляция второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби

2
Формула 1

Идею бэнкинга в Зандфорте предложил Уайтинг

3
Формула 1

Источник: Mercedes попробует получить от Формулы 1 больше призовых

4
Формула 1

Култхард посоветовал Ферстаппену уйти из Red Bull

5
Формула 1

«Ты там плачешь?! Ах-ха-ха! ...похоже, и я плачу». Лучшие радиопереговоры Гран При Абу-Даби

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской
F1

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской

Хорнер выразил доверие FIA в вопросе контроля за моторами
F1

Хорнер выразил доверие FIA в вопросе контроля за моторами

Идею бэнкинга в Зандфорте предложил Уайтинг
F1

Идею бэнкинга в Зандфорте предложил Уайтинг

Источник: Mercedes попробует получить от Формулы 1 больше призовых
F1

Источник: Mercedes попробует получить от Формулы 1 больше призовых

Хэмилтон: Не чувствую себя равным Росси
F1

Хэмилтон: Не чувствую себя равным Росси

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.