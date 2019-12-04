Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской

По регламенту тестов по протяжении четырех первых часов вторника команды могли менять настройки и конфигурацию своих машин для сбора данных.

В Red Bull использовали эту возможность для изучения модифицированной подвески. В новой версии (она слева на фото) диагональный тянущий рычаг укорочен – и соединяется со ступицей посредством удлиненного крепления. Такая конструкция (показана красной стрелкой) позволила изменить кинематику подвески по сравнению с прежней схемой.

Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione con il bracket Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione anteriore solita Photo by: Giorgio Piola

По всей видимости, изменения связаны с потенциальным переходом Формулы 1 на новые шины. У них заметно отличаются характеристики, и конструкторы из Милтон-Кинса заранее спрогнозировали, как получить максимум от сликов 2020 года.

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Так как Pirelli пообещала расширить рабочий диапазон и снизить скорость износа, новая конструкция рычага даст возможность использовать эти характеристики для получения максимума от шин.

Детали передней подвески Red Bull, 2017 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Похожую концепцию мы уже видели у Red Bull в 2017 году (на иллюстрации выше). Теперь она оказалось востребованной вновь. Стоит добавить, что в Mercedes тоже активно используют подобные методы, даже несмотря на то, что недавно FIA ограничила вертикальные перемещения корпуса машины при повороте руля величиной в 5 мм.

Это было сделано для того, чтобы ограничить возможность использования элементов подвески в аэродинамических целях.

Кроме того, в Абу-Даби на RB15 использовались многочисленные матрицы с датчиками. Одну из них разместили даже перед колесами передней оси (показана белой стрелкой на одном из фото выше). Это средство сбора данных об аэродинамических характеристиках новых шин.