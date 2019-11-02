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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При США / Аналитика

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с гибкостью крыльев

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Технический брифинг: эксперименты Red Bull с гибкостью крыльев
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
2 нояб. 2019 г., 20:33

Пока соперники испытывали в пятничных тренировках Гран При США шины 2020 года, команда из Милтон-Кинса проводила собственное исследование: две камеры тщательно фиксировали деформацию элементов заднего крыла.

Как известно, технические потрясения ждут Формулу 1 с 2021 года, тогда как регламент следующего чемпионата останется практически неизменным по сравнению с действующим сейчас. Потому все данные, собранные с использованием нынешних машин, будут полезны для конструкторов в ближайшие месяцы. 

В пятницу в паддоке техасской трассы можно было увидеть необычные элементы на Red Bull Макса Ферстаппена. Передняя и задняя кромка главной плоскости заднего крыла и прилегающие к ним участки были покрыты специальной антибликовой пленкой, на которую по краям были нанесены черно-белые контрольные метки.  

Такие же метки можно увидеть и на вспомогательной плоскости – той, которая используется при активации системы DRS. 

Все это было сделано, чтобы максимально точно отслеживать деформацию элементов крыла под аэродинамической нагрузкой при работе на трассе.

Red Bul Racing RB15, dettaglio delle telecamere HD montate ai lati del cofano motore

Камеры высокого разрешения на Red Bul RB15 Макса Ферстаппена

Фото: Джорджо Пиола

Для точной фиксации машину также оснастили парой камер высокого разрешения – они разместились в каплевидных кожухах по бокам от верхнего воздухозаборника. 

Кроме того, дополнительные датчики были размещены на элементах задней подвески. Они позволяли контролировать вертикальные перемещения.

Хорошо известно, что Red Bull использует концепцию с большим наклоном корпуса машины вперед, чтобы повышать эффективность диффузора в поворотах. На прямых прижимная сила опускает задок ближе к асфальту. Какое в точности положение занимает шасси в различных условиях, позволят понять собранные данные.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Первая тренировка
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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