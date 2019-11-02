Технический брифинг: эксперименты Red Bull с гибкостью крыльев

Как известно, технические потрясения ждут Формулу 1 с 2021 года, тогда как регламент следующего чемпионата останется практически неизменным по сравнению с действующим сейчас. Потому все данные, собранные с использованием нынешних машин, будут полезны для конструкторов в ближайшие месяцы.

В пятницу в паддоке техасской трассы можно было увидеть необычные элементы на Red Bull Макса Ферстаппена. Передняя и задняя кромка главной плоскости заднего крыла и прилегающие к ним участки были покрыты специальной антибликовой пленкой, на которую по краям были нанесены черно-белые контрольные метки.

Такие же метки можно увидеть и на вспомогательной плоскости – той, которая используется при активации системы DRS.

Все это было сделано, чтобы максимально точно отслеживать деформацию элементов крыла под аэродинамической нагрузкой при работе на трассе.

Камеры высокого разрешения на Red Bul RB15 Макса Ферстаппена Фото: Джорджо Пиола

Для точной фиксации машину также оснастили парой камер высокого разрешения – они разместились в каплевидных кожухах по бокам от верхнего воздухозаборника.

Кроме того, дополнительные датчики были размещены на элементах задней подвески. Они позволяли контролировать вертикальные перемещения.

Хорошо известно, что Red Bull использует концепцию с большим наклоном корпуса машины вперед, чтобы повышать эффективность диффузора в поворотах. На прямых прижимная сила опускает задок ближе к асфальту. Какое в точности положение занимает шасси в различных условиях, позволят понять собранные данные.