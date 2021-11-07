В первой тренировке на трассе имени братьев Рогригес зоркий глаз Джорджо Пиолы разглядел очень интересную особенность Ferrari: кажется, что на фото самый заурядный тормозной диск с вентиляционными отверстиями, но если присмотреться – их расположение является совершенно необычным.

В последние годы мы уже привыкли, что количество крохотных отверстий в торцевой поверхности диска постоянно растет. Четыре в ряд, пять, шесть… в последнее время Ferrari использовала диски с семью отверстиями расположенными в шахматном порядке. Их общее количество достигло отметки в 1400.

Эволюция тормозных дисков Brembo, 2005-2015 Фото: Джорджо Пиола

На этот раз, как вы можете видеть на фото, отверстий по-прежнему семь в ряд. Однако теперь они занимают не всю поверхность диска, а сгруппированы в своеобразные шестиугольники.

В самой Ferrari отказались комментировать цель использования такой новинки, которая явно не повышает эффективность охлаждения. Более того, заметив Пиолу у входа в боксы, механики поспешили закрыть диски (хотя, разумеется, было уже поздно).

Есть предположение, что расположение отверстий обусловлено вот чем: с 2022 года вместе с 18-дюймовыми колесными дисками увеличатся в размерах и диски тормозные: вместо нынешних 280 их диаметр достигнет 330 мм.

В компании Brembo очень рассчитывали, что FIA выберет их эксклюзивным поставщиком тормозов для всех команд – и даже подготовили ряд серьезных инноваций. Но в итоге в руководстве спорта решили, что существующий порядок пока сохранится: команды смогут и дальше выбирать, чью продукцию использовать.

Так что все наработки Brembo с 2022 года достанутся в первую очередь Ferrari. В их числе – новый материал дисков, который сделает торможения еще более эффективными. Чтобы проверить его, и были изготовлены те самые диски с уменьшенным числом отверстий, которые увидел Джорджо Пиола.

Участки с ухудшенным охлаждением позволят понять, как новый материал ведет себя в условиях экстремальных термических нагрузок. Карлос Сайнс и Шарль Леклер использовали экспериментальные диски в пятницу, после чего на SF21 вернули традиционную модель.

Детали передних тормозов Ferrari SF21 Фото: Джорджо Пиола