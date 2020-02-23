Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11

Сейчас сложно сказать, кто именно придумал сделать полой ось передних колес на машине Формулы 1. Но идея оказалась настолько удачной, что мгновенно разлетелась по пелотону.

Позволяя отводить тепло от тормозных механизмов, «продувная» ось в то же время несла другую важную функцию – при движении автомобиля она формировала своего рода защитный барьер, не пропускавший вредные турбулентные потоки в область дефлекторов.

С 2018-го «продувные» оси попали под запрет, но сама идея пропускать воздух насквозь через колесо по-прежнему слишком заманчива, чтобы от нее отказываться.

На фото Джорджо Пиолы вы можете видеть тормозные механизмы Mercedes W11. Как известно, чемпионы мира используют на своей машине концепцию «загруженного» переднего крыла – предпочитая получить выигрыш в прижимной силе. Иной подход исповедует Ferrari: и у прошлогодней SF90, и у нынешней SF1000 крыло прежде всего выполняет функцию отвода потоков в обход колеса.

Как оказалось, в 2020 году все команды до единой пошли по пути Ferrari. Только Red Bull начала тесты с «загруженным» крылом, но прямо по ходу сессии перешла на новую версию, пополнив лагерь Скудерии.

Mercedes осталась со своим подходом в одиночестве. Значит ли это, что подопечные Джеймса Эллисона ошиблись? Вовсе нет – просто они решают ту же задачу другим способом.

Узел крепления переднего колеса Mercedes W11 Фото: Джорджо Пиола

Посмотрите, какие у серебристой машины крупные воздухозаборники тормозов. Даже больше, чем в 2019-м. Для охлаждения дисков и суппортов было бы достаточно куда более компактного входного отверстия.

Дополнительный воздух – прежде всего из широкой верхней части – нужен именно для «продувного» эффекта. Для его реализации узел крепления колеса имеет множество отверстий (надеемся, среди наших читателей нет трипофобов). Потоки, проходя к внешней стороне диска, обеспечивают тот же эффект, что и полые оси прежде.

Именно такой подход позволяет Mercedes перенаправить воздух к внешней стороне колеса – то, что остальные делают с помощью переднего крыла, у чемпионов мира реализовано через тормозной воздухозаборник.

Самое же удивительное в этой истории: на серебристых машинах из Брэкли никогда не использовались «продувные» оси передних колес.