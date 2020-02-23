Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
276 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Аналитика

Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11

Поделились
Комментарии
Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
23 февр. 2020 г., 14:55

Попавшие с прошлого года под запрет «продувные» оси приносили большой выигрыш с точки зрения аэродинамики. А раз так – надо постараться сохранить принцип их действия, пусть и другими средствами. Вот какое решение внедрили в Mercedes AMG

Сейчас сложно сказать, кто именно придумал сделать полой ось передних колес на машине Формулы 1. Но идея оказалась настолько удачной, что мгновенно разлетелась по пелотону.

Позволяя отводить тепло от тормозных механизмов, «продувная» ось в то же время несла другую важную функцию – при движении автомобиля она формировала своего рода защитный барьер, не пропускавший вредные турбулентные потоки в область дефлекторов. 

Читайте также:

С 2018-го «продувные» оси попали под запрет, но сама идея пропускать воздух насквозь через колесо по-прежнему слишком заманчива, чтобы от нее отказываться.

На фото Джорджо Пиолы вы можете видеть тормозные механизмы Mercedes W11. Как известно, чемпионы мира используют на своей машине концепцию «загруженного» переднего крыла – предпочитая получить выигрыш в прижимной силе. Иной подход исповедует Ferrari: и у прошлогодней SF90, и у нынешней SF1000 крыло прежде всего выполняет функцию отвода потоков в обход колеса. 

Как оказалось, в 2020 году все команды до единой пошли по пути Ferrari. Только Red Bull начала тесты с «загруженным» крылом, но прямо по ходу сессии перешла на новую версию, пополнив лагерь Скудерии. 

Mercedes осталась со своим подходом в одиночестве. Значит ли это, что подопечные Джеймса Эллисона ошиблись? Вовсе нет – просто они решают ту же задачу другим способом. 

Mercedes W11: ecco i condotti per il soffiaggio dei flussi e la campana con i fori per fare passare l'aria

Узел крепления переднего колеса Mercedes W11

Фото: Джорджо Пиола

Посмотрите, какие у серебристой машины крупные воздухозаборники тормозов. Даже больше, чем в 2019-м. Для охлаждения дисков и суппортов было бы достаточно куда более компактного входного отверстия. 

Дополнительный воздух – прежде всего из широкой верхней части – нужен именно для «продувного» эффекта. Для его реализации узел крепления колеса имеет множество отверстий (надеемся, среди наших читателей нет трипофобов). Потоки, проходя к внешней стороне диска, обеспечивают тот же эффект, что и полые оси прежде. 

Именно такой подход позволяет Mercedes перенаправить воздух к внешней стороне колеса – то, что остальные делают с помощью переднего крыла, у чемпионов мира реализовано через тормозной воздухозаборник.

Самое же удивительное в этой истории: на серебристых машинах из Брэкли никогда не использовались «продувные» оси передних колес. 

Читайте также:

Следующая новость
Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

Предыдущая новость

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Местонахождение Каталунья
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

2
Формула 1

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

3
Формула 1

Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes

4
Формула 1

Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11

24мин
5
Формула 1

Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11
F1

Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор
F1

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes
F1

Тайная поломка. Почему первые тесты нельзя считать триумфом Mercedes

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением
F1

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri
F1

Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.