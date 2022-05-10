Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Alpine продолжает оставаться лидером Формулы 1 в том, что касается невезения. На американском Гран При Эстебан Окон вынужден был стартовать последним после субботней аварии, а Фернандо Алонсо из-за штрафов потерял после финиша три позиции.

Несмотря на это, сама по себе машина А522 остается весьма быстрой, причем команда постоянно совершенствует ее, привозя обновления почти на каждый этап. Примечательно, что в паддоке по этому поводу нет единодушия: Ferrari, например, предпочитает собирать новинки в крупные пакеты и обновлять машину время от времени, но значительно. Alpine же предпочитает небольшие, но постоянные доработки.

В Майами таких оказалось две. Во-первых, это заднее крыло с пониженным уровнем прижимной силы. Его основная плоскость совершенно плоская, лишь у торцевых пластин есть небольшой изгиб для формирования плавного перехода.

Куда интереснее решен переход к пластинам от подвижной плоскости: у остальных команд это просто плавное закругление, тогда как на Alpine мы видим выраженную заднюю кромку (показана стрелкой). Такой подход был обычным при прежнем регламенте, но сейчас это что-то новенькое. Сравните с решениями Ferrari, Red Bull или Mercedes.

Детали области кокпита Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, конструкторы внедрили идею своих коллег из Aston Martin с горизонтальным элементом чуть выше сплиттера – прежде этой находкой уже воспользовались в Ferrari и Red Bull. На A522 бортик установлен скорее не горизонтально, а диагонально, у других команд мы не видели такого сильного наклона.

При этом цель этого решения остается прежней – добавить машине прижимной силы в очень важной области, при этом почти не увеличив при этом лобовое сопротивление.