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Формула 1 / Гран При Майами Аналитика

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Команда из Энстоуна продолжает доработки своей машины. В Майами на ней обнаружились две весьма интересные новинки

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522
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Alpine продолжает оставаться лидером Формулы 1 в том, что касается невезения. На американском Гран При Эстебан Окон вынужден был стартовать последним после субботней аварии, а Фернандо Алонсо из-за штрафов потерял после финиша три позиции. 

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Несмотря на это, сама по себе машина А522 остается весьма быстрой, причем команда постоянно совершенствует ее, привозя обновления почти на каждый этап. Примечательно, что в паддоке по этому поводу нет единодушия: Ferrari, например, предпочитает собирать новинки в крупные пакеты и обновлять машину время от времени, но значительно. Alpine же предпочитает небольшие, но постоянные доработки. 

В Майами таких оказалось две. Во-первых, это заднее крыло с пониженным уровнем прижимной силы. Его основная плоскость совершенно плоская, лишь у торцевых пластин есть небольшой изгиб для формирования плавного перехода. 

Куда интереснее решен переход к пластинам от подвижной плоскости: у остальных команд это просто плавное закругление, тогда как на Alpine мы видим выраженную заднюю кромку (показана стрелкой). Такой подход был обычным при прежнем регламенте, но сейчас это что-то новенькое. Сравните с решениями Ferrari, Red Bull или Mercedes

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Детали области кокпита Alpine A522

Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, конструкторы внедрили идею своих коллег из Aston Martin с горизонтальным элементом чуть выше сплиттера – прежде этой находкой уже воспользовались в Ferrari и Red Bull. На A522 бортик установлен скорее не горизонтально, а диагонально, у других команд мы не видели такого сильного наклона. 

При этом цель этого решения остается прежней – добавить машине прижимной силы в очень важной области, при этом почти не увеличив при этом лобовое сопротивление.

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