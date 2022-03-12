Технический брифинг: доработки в задней части Ferrari F1-75

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В Ferrari изначально говорили, что не планируют радикальных изменений в конструкции машины между тестами в Барселоне и Бахрейне.

Между тем, две другие топ-команды избрали противоположный подход: Mercedes привезла в Сахир машину в предельно минималистичными понтонами, а Red Bull перед финальным днем сессии серьезно обновила обводы своей RB18.

Понтон Ferrari F1-75 Фото: Motorsport Images

Разумеется, конструкторский штаб в Маранелло тоже не сидел сложа руки. Главные усилия были направлены на борьбу с вертикальной раскачкой машины на прямых. Мы уже рассказывали о новом решении кромки днища F1-75, подсмотренном у McLaren.

А в субботу на алой машине обнаружилось еще кое-что примечательное, пусть и не слишком масштабное.

Детали диффузора Ferrari F1-75 Фото: Motorsport Images

Как вы можете видеть на кадрах Джорджо Пиолы, в глубине диффузора кроме темного углепластика есть участки более светлого. Опираясь на собранные данные, команда прямо на месте тестов переделала заднюю честь днища, открыв больше пространства для протекания воздуха.

Также в таком ракурсе очень четко видны те самые тоннели Вентури – большие каналы под машиной, протекая по которым, воздух и создает прижимную силу.