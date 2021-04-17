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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Технический брифинг: днище Red Bull RB16B

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

В нынешнем сезоне команда из Милтон-Кинса получила реальный шанс навязать борьбу Mercedes – в их сражении многое решит «гонка доработок»

Технический брифинг: днище Red Bull RB16B

По итогам пятницы в Имоле многие поспешили объявить, что противостояние Mercedes и Red Bull по сути закончено: Валттери Боттас стал быстрейшим в обеих тренировках, но главное – гонщики перестали жаловаться на нестабильность задка W12.

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Однако с утра в субботу Макс Ферстаппен ясно дал понять, что до ясности в споре двух топ-команд еще очень далеко, и Red Bull не сдастся без серьезной борьбы. В этой борьбе очень важно дорабатывать машину, и в Имоле у RB16B появились определенные обновления. 

Речь о небольших элементах, которые направляют потоки, протекающие вдоль днища. На Red Bull и прежде были пять «плавничков», которые отклоняют воздух наружу (показаны левой стрелкой). Но теперь вместо прямоугольной они получили более сложную форму – это результат той самой «работы с воздухом», в которой так хорош Эдриан Ньюи.

Использование инструментов CFD позволило конструкторам добавить машине еще чуть-чуть эффективности. Это же относится и к более крупному элементу в районе Z-образного участка кромки (показан центральной стрелкой).

Его расширение в задней части способствует формированию своего рода «аэродинамической юбки», которая защищает разреженное пространство под днищем от внешних потоков. 

Наконец, по сравнению с Бахрейном чуть изменилась геометрия элементов прямо перед задним колесом. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Местонахождение Имола
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Франко Нуньес

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