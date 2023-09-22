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Технический брифинг: днище Ferrari и другие новинки команд для «Сузуки»

Сезон Формулы 1 вышел на финишную прямую, но участники чемпионата продолжают привозить на Гран При доработки для своих машин. Вот что интересного можно было увидеть на пит-лейне «Сузуки»

Джонатан Нобл
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Детали понтона и днища Ferrari SF-23

Даже после знаковой победы в Сингапуре, которая стала для его команды первой за 14 месяцев, Карлос Сайнс признал, что этот результат не дает оснований говорить о решении всех проблем с машиной. SF-23 по-прежнему остается норовистой и далеко не универсальной, потому конструкторы в Маранелло продолжают ее доработки. 

На японском этапе главным обновлением стала новая геометрия днища. Переделки затронули по сути все ключевые участки: входные каналы для воздуха, боковую кромку и боковины диффузора. Одновременно понтоны получили иную форму в области «подреза».

Эти меры призваны оптимизировать протекание потоков и повысить аэродинамическую эффективность.  

Понтон и днище Ferrari SF-23

Понтон и днище Ferrari SF-23

Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, на быстрой японской трассе на SF-23 вернули те же заднее крыло и несущее крыло, которые использовались в Сильверстоуне. Этот выбор обеспечивает уменьшенный уровень прижимной силы – но все же не минимальный, как в Спа или Монце. 

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Заднее антикрыло McLaren MCL60

Заднее антикрыло McLaren MCL60

Фото: Филип Клерен

McLaren и вовсе подготовила для японского этапа новое заднее крыло со слабо выраженным профилем и «уголками» в задней части торцевых пластин. 

Также в Уокинге подготовили новое решение для воздухозаборников понтонов – оно заслуживает отдельного внимания, мы непременно расскажем о нем по ходу уик-энда.

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Заднее антикрыло AlphaTauri AT04

Заднее антикрыло AlphaTauri AT04

Фото: Филип Клерен

AlphaTauri дополнила большой пакет для Сингапура новыми деталями. Обращает на себя внимание большой вырез в месте перехода плоскостей заднего крыла в торцевую пластину.

Одновременно с AT04 пропали небольшие крылышки в области крепления зеркал заднего вида. Несмотря на скромный размер, эти элементы располагаются в очень важной зоне шасси и существенно влияют на распределение потоков. 

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Заднее антикрыло Mercedes W14

Заднее антикрыло Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

У Mercedes доработки заднего крыла оказались не слишком значительными: в нижней части торцевых пластин можно увидеть рельефную диагональную направляющую. 

В пояснении команда указала: «Это решение позволяет генерировать небольшое завихрение, которое локально добавляет прижима и лобового сопротивления». 

Передняя подвеска и тормозные воздухозаборники Aston Martin AMR23

Передняя подвеска и тормозные воздухозаборники Aston Martin AMR23

Фото: Филип Клерен

Aston Martin скорректировала геометрию тормозных воздухозаборников, исходя из требования трассы, а в Williams переделали входные каналы для воздуха у передней кромки днища. 

Самая ближняя к оси машины вертикальная переборка стала ниже, чтобы перераспределить наполнение каналов и тем самым уточнить баланс прижимной силы между передней и задней частью шасси.

Детали передней части Williams FW45

Детали передней части Williams FW45

Фото: Филип Клерен

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