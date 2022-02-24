Технический брифинг: детали передней подвески Ferrari F1-75

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В четверг утром Карлос Сайнс сменил Шарля Леклера за рулем Ferrari на тестах в Барселоне. К обеденному перерыву испанец был вторым по скорости – он долго лидировал, но в самом конце пропустил Даниэля Риккардо.

Впрочем, скорость сейчас имеет не такое значение, как пройденная дистанция и объем собранных данных.

В один из моментов, когда машина находилась в гараже команды, Джорджо Пиола смог запечатлеть на камеру подробности конструкции ее передней подвески. Снаружи мы видели схему с диагональными толкателями, какую используют многие в пелотоне. Она использовалась всеми при старом регламенте, но сейчас McLaren и Red Bull перешли на тянущие штанги.

Как хорошо видно, между креплениями толкателей у F1-75 расположен горизонтальный стабилизатор поперечной устойчивости. Это чисто механический компонент, так как любые другие схемы, включая гидравлические, запрещены новыми правилами. Прежде здесь же на разных машинах располагались и амортизаторы, которые теперь под запретом.

Стоит отметить, что сам носовой обтекатель Ferrari очень узкий, чтобы оставить как можно больше места для протекания воздуха к понтонам и под днище.

Пока можно говорить, что у Скудерии нет никаких проблем с охлаждением силовой установки: как можно видеть, в прохладных февральских условиях Барселоны часть воздухозаборников в понтонах даже пришлось закрыть ярко-желтыми заслонками.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с текстов в Барселоне.