Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Зак Браун обвинил Формулу 1 в недальновидном отношении к Andretti Следующая / Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения
Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Аналитика

Технический брифинг: детали передней подвески Ferrari F1-75

Возможность увидеть алую машину без накладки на носовом обтекателе позволила узнать много интересного…

Технический брифинг: детали передней подвески Ferrari F1-75
Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В четверг утром Карлос Сайнс сменил Шарля Леклера за рулем Ferrari на тестах в Барселоне. К обеденному перерыву испанец был вторым по скорости – он долго лидировал, но в самом конце пропустил Даниэля Риккардо. 

Впрочем, скорость сейчас имеет не такое значение, как пройденная дистанция и объем собранных данных.

В один из моментов, когда машина находилась в гараже команды, Джорджо Пиола смог запечатлеть на камеру подробности конструкции ее передней подвески. Снаружи мы видели схему с диагональными толкателями, какую используют многие в пелотоне. Она использовалась всеми при старом регламенте, но сейчас McLaren и Red Bull перешли на тянущие штанги.

Как хорошо видно, между креплениями толкателей у F1-75 расположен горизонтальный стабилизатор поперечной устойчивости. Это чисто механический компонент, так как любые другие схемы, включая гидравлические, запрещены новыми правилами. Прежде здесь же на разных машинах располагались и амортизаторы, которые теперь под запретом. 

Стоит отметить, что сам носовой обтекатель Ferrari очень узкий, чтобы оставить как можно больше места для протекания воздуха к понтонам и под днище. 

Пока можно говорить, что у Скудерии нет никаких проблем с охлаждением силовой установки: как можно видеть, в прохладных февральских условиях Барселоны часть воздухозаборников в понтонах даже пришлось закрыть ярко-желтыми заслонками. 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с текстов в Барселоне.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Зак Браун обвинил Формулу 1 в недальновидном отношении к Andretti
Предыдущая новость

Зак Браун обвинил Формулу 1 в недальновидном отношении к Andretti
Следующая новость

Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения

Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения
Загрузить комментарии
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Слухи: у Mercedes W13 обнаружились сложности с охлаждением
Формула 1

Слухи: у Mercedes W13 обнаружились сложности с охлаждением

Технический анализ: зачем машинам Ф1 колесные колпаки
Формула 1

Технический анализ: зачем машинам Ф1 колесные колпаки

McLaren показала первые фото машины 2022 года
Формула 1

McLaren показала первые фото машины 2022 года

Ferrari Больше от
Ferrari
McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался

Леклер: Никто не собирается раскрывать истинный темп машин Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Леклер: Никто не собирается раскрывать истинный темп машин

Все болиды Формулы 1 2022 года в одном ракурсе Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Все болиды Формулы 1 2022 года в одном ракурсе

Самое важное:

Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения
Формула 1 Формула 1

Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения

Технический брифинг: детали передней подвески Ferrari F1-75
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: детали передней подвески Ferrari F1-75

Зак Браун обвинил Формулу 1 в недальновидном отношении к Andretti
Формула 1 Формула 1

Зак Браун обвинил Формулу 1 в недальновидном отношении к Andretti

Феттель заявил прессе об отказе выступать на гонке в Сочи
Формула 1 Формула 1

Феттель заявил прессе об отказе выступать на гонке в Сочи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.