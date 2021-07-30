Технический брифинг: деталь Haas для 2022 года

Подготовка к переходу на новые правила становится для команд Ф1 все более и более важной задачей. Многие из них уже полностью остановили доработку существующих шасси, чтобы направить ресурсы на проект-2022.

При этом для сбора данных используются все доступные возможности. Скажем, Alfa Romeo недавно принимала участие в тестах 18-дюймовых шин Pirelli с установленным на автомобиль обтекателем у задних колес, который с нового сезона станет обязательным для всех.

Haas поступила еще проще – привезла новинку для будущего года на Гран При Венгрии. Как вы можете видеть на наших фото, речь об углепластикивом элементе, который монтируется в верхней части колесной ступицы и частично закрывает сверху шину, влияя на картину распределения воздушных потоков.

С будущего года это решение тоже станет обязательным, потому американский коллектив уже сейчас изучает его влияние на работу автомобиля.

Скорее всего, чем ближе будет финиш чемпионата, тем больше всевозможных экспериментальных деталей мы сможем увидеть на машинах разных команд. При этом стоит отметить, что использовать их в квалификациях и гонках, разумеется, запрещено.

Детали переднего колеса Haas VF-21 Фото: Энди Хон / Motorsport Images