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Формула 1 / Гран При Монако Аналитика

Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

В Монако команда привезла обновления, призванные – если кто-то сомневался – добавить машине прижимной силы

Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521

В прошлом году коллективу из Энстоуна (тогда еще носившему имя Renault) удалось вернуться на призовой подиум Ф1. Такие результаты стали следствием прогресса команды – пусть и не столь быстрого, как надеялись ее большие боссы, принимая решение возобновить заводскую программу в 2016 году. 

Считается, что этой зимой серьезной обузой для Renault/Alpine стала проблема с корреляцией – данные из аэродинамической трубы показывали одно, а на реальной трассе получалось совсем другое. Из-за этого Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом в первых Гран При приходилось бороться не за подиумы, а за очки.

Однако сейчас команде удалось решить вопрос корреляции. Это потребовало времени и ресурсов, что не слишком здорово в условиях лимита бюджетов, но конструкторы «перетрясли» машину – и теперь пробуют наверстать упущенное. 

На каждый Гран При Alpine привозит какие-то новинки, и этап в Монако не стал исключением.

В княжестве за сине-голубых A521 появились новые дефлекторы. Общая идея изменений в том, чтобы направить как можно больше воздушных потоков к Z-образному вырезу в кромке днища. В Ф1 уже убедились, какой это мощный аэродинамический инструмент. Он позволяет генерировать завихрение, которое «запечатывает» пространство под днищем и добавляет машине прижимной силы, одновременно почти не повышая лобовое сопротивление.

Передняя кромка дефлектора получила выступ в верхней части, а под ней появился вертикальный элемент изогнутой формы. 

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Фото: Alpine

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Команды Alpine
Автор Франко Нуньес

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