Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: что стоит за экспериментами Ferrari на тестах
По ходу недавних тестов в Бахрейне команда опробовала заднее крыло довольно необычной конструкции…
Новинка ненадолго появилась на алой SF-23 в субботу утром – однако ее почти сразу пришлось снять с машины из-за поломки. Эта история может показаться заурядной, но в действительности у нее нашлись весьма интересные подробности.
В чем же особенность той версии крыла, с которой Шарль Леклер проехал по трассе в Сахире буквально пару кругов?
Начиная работу с новинкой, инженеры Скудерии сразу нанесли на ее поверхность аэродинамическую краску. Однако монегаск успел проехать буквально пару кругов до поломки: не выдержало одно из креплений подвижной плоскости системы DRS (то, что справа).
Аэродинамическая краска на новом заднем крыле Ferrari SF-23
Фото: Джорджо Пиола
На самом деле, в Ferrari столкнулись с той же проблемой, которая испортила так много крови Red Bull в первой половине прошлого сезона, когда команда из Милтон-Кинса вела яростную борьбу за облегчение своего шасси.
Это показывает, что в Маранелло пошли по схожему пути и тоже попробовали избавиться от лишних граммов, делая углепластиковые элементы более тонкими. Однако если в случае крыла со средним уровнем прижимной силы такой подход оказался эффективным, то более загруженный вариант не справился с нагрузкой.
Сравнение двух вариантов заднего крыла Ferrari SF-23. Версия с повышенным прижимом показана желтым
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Для начала Ferrari провела тренировку гонки с традиционной версией крыла. Она почти наверняка будет использоваться в этот уик-энд на Гран При Бахрейна – а вообще ведет свою историю с прошлогоднего Гран При Канады.
На иллюстрации Джорджо Пиолы этот вариант показан черным контуром. Основная плоскость имеет менее выраженный рельеф, но главное – крыло держится на двух пилонах.
Новое решение, изображенное желтым, имеет более заметное углубление в центральной части, а держится на одном центральном пилоне – такое подход Скудерия не использовала несколько последних лет.
Помимо главной плоскости, отличия можно найти и в конструкции верхней: ее переходы к торцевым пластинам у нового крыла выполнены более угловатыми.
Заднее крыло Ferrari SF-23 с повышенным уровнем прижимной силы
Фото: Джоржо Пиола
Как доносят слухи из паддока, после поломки на тестах вероятность использования нового крыла по ходу предстоящего Гран При невелика. В крайнем случае, версия с увеличенным прижимом появится на одной из машин в пятницу – да и то, если анализ данных покажет наличие у нее хоть каких-то перспектив.
Вот тут-то и начинается самое интересное. Зимой в Маранелло изменили геометрию задней подвески. Главной целью изменений было увеличение сцепления колес с асфальтом. Если этой цели получилось добиться, в квалификации и гонке хватит и крыла со средним прижимом.
Таким образом, события уик-энда в Сахире позволят нам путем простого визуального наблюдения получить ответ на очень важный вопрос. Если в тренировках на машинах Карлоса Сайнса и Шарли Леклера заднее крыло будет всегда держаться на двух пилонах, как на иллюстрации ниже, значит, конструкторы зимой справились со своей задачей.
Традиционное заднее антикрыло Ferrari SF-23 со средним уровнем прижима
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Если же вдруг на SF-23 появится «однопилонная» альтернатива, можно будет сделать вывод о нехватке сцепления и всей цепочке сложностей, который за этим потянутся – ускоренный износ, компромиссы в настройках и нехватка максимальной скорости на прямых…
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