Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: что сделали в Mercedes после проблем на тестах
На предсезонной сессии в Бахрейне чемпионам мира помешал перегрев коробки передач. Вот что придумали в Брэкли к первому Гран При
Слишком плотная компоновка понтонов на W12, необходимая для реализации эффекта Коанда, стала источником неприятностей: недостаточная эффективность охлаждения привела к тому, что температура коробки передач, а затем гидравлической системы поднялась выше критической, что не позволило продолжать работу на трассе.
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За полторы недели до старта Гран При конструкторам Mercedes пришлось искать выход из ситуации. В условиях цейтнота в Брэкли предпочли давно проверенный вариант: сделать в кузовных панелях дополнительные вентиляционные отверстия.
На верхнем фото хорошо видно треугольный проем в месте крепления Halo к корпусу. Он позволит отводить горячий воздух от радиаторов. Хорошо известно, что именно в этом случае негативное влияние турбулентных потоков на протекающий мимо воздух не столь велико.
Mercedes W12 на тестах в Бахрейне
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Одновременно по соседству команда разместила традиционную вентиляционную панель, позволяющую еще более повысить эффективность охлаждения. Если изучить кадры W12, сделанные на тестах в Сахире, там нет ни панели, ни треугольного отверстия.
Разумеется, такие меры для Mercedes стали вынужденными. Горячий воздух, выходя в этом месте, неизбежно ослабит эффект Коанда – потоки не смогут так сильно «цепляться» за поверхность кузовных панелей.
Это значит, что будет сложнее побороть нестабильность задней части машины, на которую пилоты Mercedes жаловались по ходу недавних заездов. Впрочем, если слухи о «придушенном» на время тестов моторе, который в действительности способен выдавать куда больше, окажутся справедливыми – все остальное будет уже не так важно.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Местонахождение
|Международный автодром Бахрейна
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Франко Нуньес