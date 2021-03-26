Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Как оценить карьеру Мазепина – и надолго ли он в Формуле 1. Карпов и Кабановский в новом выпуске подкаста Следующая / Технический анализ: Red Bull «сломал» задние рычаги подвески. Но это к лучшему
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Технический брифинг: что сделали в Mercedes после проблем на тестах

Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
, Технический иллюстратор

На предсезонной сессии в Бахрейне чемпионам мира помешал перегрев коробки передач. Вот что придумали в Брэкли к первому Гран При

Технический брифинг: что сделали в Mercedes после проблем на тестах

Слишком плотная компоновка понтонов на W12, необходимая для реализации эффекта Коанда, стала источником неприятностей: недостаточная эффективность охлаждения привела к тому, что температура коробки передач, а затем гидравлической системы поднялась выше критической, что не позволило продолжать работу на трассе.

Читайте также:

За полторы недели до старта Гран При конструкторам Mercedes пришлось искать выход из ситуации. В условиях цейтнота в Брэкли предпочли давно проверенный вариант: сделать в кузовных панелях дополнительные вентиляционные отверстия. 

На верхнем фото хорошо видно треугольный проем в месте крепления Halo к корпусу. Он позволит отводить горячий воздух от радиаторов. Хорошо известно, что именно в этом случае негативное влияние турбулентных потоков на протекающий мимо воздух не столь велико. 

Mercedes W12 на тестах в Бахрейне

Mercedes W12 на тестах в Бахрейне

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Одновременно по соседству команда разместила традиционную вентиляционную панель, позволяющую еще более повысить эффективность охлаждения. Если изучить кадры W12, сделанные на тестах в Сахире, там нет ни панели, ни треугольного отверстия. 

Разумеется, такие меры для Mercedes стали вынужденными. Горячий воздух, выходя в этом месте, неизбежно ослабит эффект Коанда – потоки не смогут так сильно «цепляться» за поверхность кузовных панелей. 

Это значит, что будет сложнее побороть нестабильность задней части машины, на которую пилоты Mercedes жаловались по ходу недавних заездов. Впрочем, если слухи о «придушенном» на время тестов моторе, который в действительности способен выдавать куда больше, окажутся справедливыми – все остальное будет уже не так важно. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Как оценить карьеру Мазепина – и надолго ли он в Формуле 1. Карпов и Кабановский в новом выпуске подкаста

Предыдущая новость

Как оценить карьеру Мазепина – и надолго ли он в Формуле 1. Карпов и Кабановский в новом выпуске подкаста

Следующая новость

Технический анализ: Red Bull «сломал» задние рычаги подвески. Но это к лучшему

Технический анализ: Red Bull «сломал» задние рычаги подвески. Но это к лучшему
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Команды Mercedes
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

39мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

39мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Франко Нуньес More from
Франко Нуньес
Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано
Формула 1 / Новость

Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано

Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин

Как холод поможет Ferrari в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Как холод поможет Ferrari в Имоле

More from
Mercedes
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.