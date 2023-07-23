Технический брифинг: что авария Переса рассказала о деталях днища RB19

После возвращения в Формулу 1 граунд-эффекта, когда днище стало главным источником генерации прижимной силы, команды стали особенно тщательно скрывать эту деталь шасси от посторонних глаз. Однако никакие меры безопасности не в силах помочь, когда разбитую в аварии машину эвакуируют с трассы при помощи крана.

Даже на кадрах трансляции видно, как в такие моменты фотографы буквально сбегаются к месту инцидента, чтобы запечатлеть машину снизу. В последний раз мы имели возможность заглянуть под Red Bull RB19 в Монако после квалификационной аварии Серхио Переса. В Венгрии история повторилась – на этот раз мексиканец улетел с трассы на первом же быстром круге в первой тренировке.

Из официального списка обновлений, который команды обязаны передавать FIA перед каждым этапом, стало известно, что в Милтон-Кинсе вместе с понтонами изменили и геометрию днища. Узнать, о чем именно речь, в этот раз удалось очень оперативно.

Авария: Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Рональд Фординг

В описании было обтекаемо сказано: «Изменение формы понтона привело к небольшой корректировке кромки днища ля работы с протекающими под машиной потоками, что позволило локально добавить прижима».

Внешний осмотр RB19 не выявил практически никаких отличий от прежней версии днища. А вот тщательное изучение фоток, сделанных удачно оказавшимся в пятницу утром в пятом повороте нашим коллегой Рональдом Фордингом, позволило понять, о чем идет речь.

Речь идет о решении, которое впервые обнаружили на Mercedes W14, когда машину эвакуировали кранами после аварии в Монако.

Машина Льюиса Хэмилтона, Mercedes F1 W14, после аварии на Гран При Монако Фото: Motorsport Images

Речь о хитром профиле элемента, который находится в задней части днища и отделен от него тонкой продольной прорезью. Как можно видеть на наших фото, у Red Bull он дополнен снизу большим числом диагональных направляющих для потоков.

Разумеется, деталь RB19 не является полной копией установленной на W14, поскольку в этой области шасси каждая машина имеет собственную специфику. Но концептуальное сходство не вызывает сомнений.

К сожалению, невозможно узнать, внедрили ли такой подход в Милтон-Кинсе уже после того, как изучили детали конструкции Mercedes в Монако, – или еще до того работали над этим и сейчас поставили соответствующее обновление на машину.