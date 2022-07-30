Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта

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Штаб Эдриана Ньюи после смены регламента делает ставку на «микро-аэродинамику» – череду небольших изменений машины, призванных добиться небольшого повышения эффективности.

Каждая из таких доработок едва ли добавит скорости, но все вместе, складываясь воедино, они и приносят те десятые и сотые, которые в конечном счете складываются в 63 очка отрыва Макса Ферстаппена по сумме 12 Гран При.

В Венгрии RB18 получила очередные доработки, часть которых связана с медленным характером трассы, а вот другие наверняка останутся на машине в дальнейшем.

Несущее крыло Red Bull RB18

В задней части машины можно отыскать решение, призванное добавить прижимной силы: долгое время на RB18 использовалось несущее крыло из единственного элемента, величина и угол атаки которого менялись от трассы к трассе.

Но на этот раз «Быки» все же привезли крыло из двух деталей – соперники уже давно используют такой подход. Едва ли в данном случае стоит говорить о копировании. Red Bull просто стремится обеспечить максимальный прижим.

В конце концов, команда экспериментировала с числом плоскостей еще на зимних тестах в Бахрейне.

Увеличенное зеркало заднего вида на Red Bull RB18

Еще одну новинку можно назвать необычной и даже нелогичной, если не знать историю ее появления. Речь о кожухе зеркала заднего вида, который гораздо больше, чем собственно отражающий элемент.

Казалось бы, зачем ставить этот «лопух»? Но в данном случае Red Bullдействовала в интересах FIA, которая попросила участников чемпионата провести этот эксперимент. С 2023 года зеркала станут больше, и боссам спорта уже сейчас важно понимать, как это скажется на аэродинамике машин.

Федерация дала командам время на оценку всевозможных решений, а в начале сентября в Зандфорте планирует обсудить возникшие вопросы.

Детали днища Red Bull RB18

Но самая интересная новинка скрывается у самого асфальта. Нельзя не заметить, что вырез в кромке днища, призванный помогать в борьбе с «козлением», с течением времени становится все более и более сложным.

Как можно видеть (здесь или на самом верхнем фото), кроме усложнения формы по краям выреза появились небольшие бортики, которые одновременно позволяют точнее направлять потоки и формировать завихрения.

Это все дальше уводит Red Bull от первоначального варианта, который конструкторы подглядели у своих коллег из Маранелло.

Наконец, после решения отказаться от двойных направляющих для воздуха в передней части днища – они пропали с машин во Франции – RB18 получила новую модернизацию. Как оказалось, прежняя конструкция страдала он нехватки прочности, потому в Венгрии направляющая (в правой части фото) стала куда толще и внушительнее.

Можно даже сказать, что она одна занимает немногим меньше места, чем две прежние.