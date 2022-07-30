Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка Следующая / Стартовая решетка Гран При Венгрии
Формула 1 / Гран При Венгрии Аналитика

Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта

Команда «Красного быка» продолжает доводить до совершенства аэродинамику своего шасси – в этот уик-энд RB18 получила очередные небольшие обновления

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Штаб Эдриана Ньюи после смены регламента делает ставку на «микро-аэродинамику» – череду небольших изменений машины, призванных добиться небольшого повышения эффективности. 

Каждая из таких доработок едва ли добавит скорости, но все вместе, складываясь воедино, они и приносят те десятые и сотые, которые в конечном счете  складываются в 63 очка отрыва Макса Ферстаппена по сумме 12 Гран При. 

В Венгрии RB18 получила очередные доработки, часть которых связана с медленным характером трассы, а вот другие наверняка останутся на машине в дальнейшем. 

Несущее крыло Red Bull RB18

Несущее крыло Red Bull RB18

В задней части машины можно отыскать решение, призванное добавить прижимной силы: долгое время на RB18 использовалось несущее крыло из единственного элемента, величина и угол атаки которого менялись от трассы к трассе. 

Но на этот раз «Быки» все же привезли крыло из двух деталей – соперники уже давно используют такой подход. Едва ли в данном случае стоит говорить о копировании. Red Bull просто стремится обеспечить максимальный прижим.  

В конце концов, команда экспериментировала с числом плоскостей еще на зимних тестах в Бахрейне.

Увеличенное зеркало заднего вида на Red Bull RB18

Увеличенное зеркало заднего вида на Red Bull RB18

Еще одну новинку можно назвать необычной и даже нелогичной, если не знать историю ее появления. Речь о кожухе зеркала заднего вида, который гораздо больше, чем собственно отражающий элемент. 

Казалось бы, зачем ставить этот «лопух»? Но в данном случае Red Bullдействовала в интересах FIA, которая попросила участников чемпионата провести этот эксперимент. С 2023 года зеркала станут больше, и боссам спорта уже сейчас важно понимать, как это скажется на аэродинамике машин. 

Федерация дала командам время на оценку всевозможных решений, а в начале сентября в Зандфорте планирует обсудить возникшие вопросы. 

Детали днища Red Bull RB18

Детали днища Red Bull RB18

Но самая интересная новинка скрывается у самого асфальта. Нельзя не заметить, что вырез в кромке днища, призванный помогать в борьбе с «козлением», с течением времени становится все более и более сложным. 

Как можно видеть (здесь или на самом верхнем фото), кроме усложнения формы по краям выреза появились небольшие бортики, которые одновременно позволяют точнее направлять потоки и формировать завихрения.

Это все дальше уводит Red Bull от первоначального варианта, который конструкторы подглядели у своих коллег из Маранелло.

Наконец, после решения отказаться от двойных направляющих для воздуха в передней части днища – они пропали с машин во Франции – RB18 получила новую модернизацию. Как оказалось, прежняя конструкция страдала он нехватки прочности, потому в Венгрии направляющая (в правой части фото) стала куда толще и внушительнее.

Можно даже сказать, что она одна занимает немногим меньше места, чем две прежние.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка
Предыдущая новость

Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка
Следующая новость

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Стартовая решетка Гран При Венгрии
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: зачем Aston Martin продырявила тормоза? Гран При Франции
Формула 1

Технический анализ: зачем Aston Martin продырявила тормоза?

Технический брифинг: обновления, которые вернули Red Bull скорость Гран При Франции
Формула 1

Технический брифинг: обновления, которые вернули Red Bull скорость

Инсайд: во Франции Ferrari поставит Сайнсу новый мотор Гран При Франции
Формула 1

Инсайд: во Франции Ferrari поставит Сайнсу новый мотор

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии
Формула 1

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Марко опроверг сделку Red Bull с Porsche: Ничего еще не решено
Формула 1

Марко опроверг сделку Red Bull с Porsche: Ничего еще не решено

Ферстаппен: Red Bull не угонится за Ferrari на сухой трассе Гран При Венгрии
Формула 1

Ферстаппен: Red Bull не угонится за Ferrari на сухой трассе

Самое важное:

Каким был бы Ферстаппен, если бы не поломка? Версия Хорнера
Формула 1 Формула 1

Каким был бы Ферстаппен, если бы не поломка? Версия Хорнера

Действующий чемпион в финале квалификации сошел из-за поломки силовой установки и стартует десятым

Вольф раскрыл секрет прогресса Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф раскрыл секрет прогресса Mercedes

Глава Mercedes F1 рассказал, как команде удалось впервые со старта сезоне одержать победу в квалификации

Леклер согласился провести гонку в Венгрии без командных приказов
Формула 1 Формула 1

Леклер согласился провести гонку в Венгрии без командных приказов

По мнению пилота Ferrari, неудачная квалификация соперников из Red Bull снижает прессинг, потому они с Карлосом Сайнсом сами разберутся на трассе

Хэмилтон: Если бы не моя поломка, первый ряд был бы у Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Если бы не моя поломка, первый ряд был бы у Mercedes

В финале венгерской квалификации Льюис остался без DRS – он уверен, что лишь поэтому не сумел поспорить за поул

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.