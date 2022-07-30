Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта
Команда «Красного быка» продолжает доводить до совершенства аэродинамику своего шасси – в этот уик-энд RB18 получила очередные небольшие обновления
Штаб Эдриана Ньюи после смены регламента делает ставку на «микро-аэродинамику» – череду небольших изменений машины, призванных добиться небольшого повышения эффективности.
Каждая из таких доработок едва ли добавит скорости, но все вместе, складываясь воедино, они и приносят те десятые и сотые, которые в конечном счете складываются в 63 очка отрыва Макса Ферстаппена по сумме 12 Гран При.
В Венгрии RB18 получила очередные доработки, часть которых связана с медленным характером трассы, а вот другие наверняка останутся на машине в дальнейшем.
Несущее крыло Red Bull RB18
В задней части машины можно отыскать решение, призванное добавить прижимной силы: долгое время на RB18 использовалось несущее крыло из единственного элемента, величина и угол атаки которого менялись от трассы к трассе.
Но на этот раз «Быки» все же привезли крыло из двух деталей – соперники уже давно используют такой подход. Едва ли в данном случае стоит говорить о копировании. Red Bull просто стремится обеспечить максимальный прижим.
В конце концов, команда экспериментировала с числом плоскостей еще на зимних тестах в Бахрейне.
Увеличенное зеркало заднего вида на Red Bull RB18
Еще одну новинку можно назвать необычной и даже нелогичной, если не знать историю ее появления. Речь о кожухе зеркала заднего вида, который гораздо больше, чем собственно отражающий элемент.
Казалось бы, зачем ставить этот «лопух»? Но в данном случае Red Bullдействовала в интересах FIA, которая попросила участников чемпионата провести этот эксперимент. С 2023 года зеркала станут больше, и боссам спорта уже сейчас важно понимать, как это скажется на аэродинамике машин.
Федерация дала командам время на оценку всевозможных решений, а в начале сентября в Зандфорте планирует обсудить возникшие вопросы.
Детали днища Red Bull RB18
Но самая интересная новинка скрывается у самого асфальта. Нельзя не заметить, что вырез в кромке днища, призванный помогать в борьбе с «козлением», с течением времени становится все более и более сложным.
Как можно видеть (здесь или на самом верхнем фото), кроме усложнения формы по краям выреза появились небольшие бортики, которые одновременно позволяют точнее направлять потоки и формировать завихрения.
Это все дальше уводит Red Bull от первоначального варианта, который конструкторы подглядели у своих коллег из Маранелло.
Наконец, после решения отказаться от двойных направляющих для воздуха в передней части днища – они пропали с машин во Франции – RB18 получила новую модернизацию. Как оказалось, прежняя конструкция страдала он нехватки прочности, потому в Венгрии направляющая (в правой части фото) стала куда толще и внушительнее.
Можно даже сказать, что она одна занимает немногим меньше места, чем две прежние.
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Стартовая решетка Гран При Венгрии
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