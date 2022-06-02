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После скандального для Aston Martin уик-энда в Испании, когда команде пришлось оправдываться после обвинений в копировании идей Red Bull, в Сильверстоуне подготовили очередные доработки машины к этапу в Монте-Карло.

Они оказались не столь радикальными и затронули различные области шасси. Начать, без сомнения, стоит с весьма любопытного решения на защитной дуге Halo.

В ее верхней части посредством вертикальных бортиков в области задних креплений к корпусу сформирована трехмерная структура, которая позволяет реализовывать эффект Вентури для протекающих здесь потоков – разумеется, это далеко не столь мощный инструмент, как тоннели под днищем, но он тоже помогает добавить немножко прижимной силы.

Компоновка элементов в задней части Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

Еще одна любопытная новинка призвана избежать перегрева топлива. Если в Mercedes для этого создают вокруг бака своего рода прослойку из термоупорного материала, то в Aston Martin пошли по чуть иному пути и обернули бак материалом с алюминиевым покрытием, которые отражает тепловую энергию.

Итогом выступлений команды в Монако стало десятое место Себастьяна Феттеля и 14-е Лэнса Стролла.