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Технический брифинг: Aston Martin привезла в Зандфорт дырявую ступицу

Британская команда привезла в Зандфорт несколько примечательных новинок, одна из которых обнаружилась в задней части шасси

Франко Нуньес
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Задние тормоза Aston Martin AMR23

Самые примечательные доработки AMR23 связаны с диффузором и днищем – о них уже известно из обязательного списка, который участники чемпионата обязаны подавать в FIA перед стартом каждого Гран При. Однако запечатлеть эту область машины пока не удалось, так что рассказ об этих деталях еще ждет своего часа. 

Пока же наш эксперт Джорджо Пиола смог отыскать еще кое-что интересное в конструкции зеленой машины. Как можно видеть на фото, металлическая ступица, на которую устанавливается заднее колесо, покрыта множеством отверстий. Обычно она скрыта внутри кожуха-«барабана», но при сборке машины в четверг оказалась на виду. 

Такое решение не назвать совершенно новым, но в последнее время мы не видели в пелотоне ничего подобного. Цель в данном случае очевидна – снизить неподрессоренные массы и обеспечить воздуху возможность протекать насквозь через узел крепления колеса, чтобы обеспечить выигрыш в аэродинамике (прежде для этого использовалась «продувные» оси).

Кроме того, в Зандфорте велика нагрузка на тормоза, а использованное Aston решение позволит проще отводить от них тепло, чтобы не перегревать шины. 

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Стоит отметить, что последний серьезный пакет доработок Aston Martin планирует привезти в Сингапур. Именно там должно появиться решение, призванное компенсировать недавнюю потерю формы. 

Принято считать, что после того, как FIA усилила контроль за избыточной гибкостью элементов переднего крыла, AMR23 утратила часть своего преимущества, которое принесло Фернандо Алонсо множество подиумов в весенних Гран При. 

Попытка исправить ситуацию в Канаде привела лишь к тому, что машина стала более капризной при работе с балансом. Ожидается, что конструкторы попробуют вернуть крыльям прежнюю гибкость, оставаясь при этом в рамках регламента. 

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