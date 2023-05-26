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Технический брифинг: Aston Martin подготовила первые обновления в сезоне

На протяжении почти трех месяцев британская команда использовала свою машину AMR23 в почти неизменной конфигурации. Но в Монако все же не обошлось без доработок

Мэтт Кью
Автор:
Технические детали Aston Martin AMR23

Благодаря блистательным выступлениям Фернандо Алонсо Aston Martin сейчас занимает второе место в Кубке конструкторов – а в этот уик-энд в Монако, как ожидают многие, ей будет по силам бросить серьезный вызов лидерам из Red Bull.

Если исходить из данных GPS, самыми сильными сторонами зеленой машины являются фазы торможения и разгона из медленных поворотов. На городской трассе в княжестве это обещает большое преимущество – тогда как козыри Red Bull, аэродинамическая эффективность и невероятная DRS, здесь как раз не столь актуальны. 

Кроме того, конструкторы Aston подготовили пакет доработок для AMR23: они затронули подвеску и тормозные воздухозаборники. Отчасти эти изменения являются адаптацией под требования конкретной трассы, но что-то наверняка останется на машине и после Монако. 

Передняя подвеска Aston Martin AMR23

Передняя подвеска Aston Martin AMR23

Фото: Джорджо Пиола

В списке изменений, который все команды Ф1 обязаны передавать в FIA перед стартом Гран При, упомянут верхний треугольный рычаг передней подвески – его форму скорректировали, чтобы улучшить протекание воздуха. Одновременно чуть иной стала геометрия колесного надкрылка. 

В области задней подвески изменения также затронули обтекатели рычагов, иным стал и тормозной воздухозаборник. Все перечисленные изменения направлены в первую очередь на повышение аэродинамической эффективности. 

Детали задней части Aston Martin AMR23

Детали задней части Aston Martin AMR23

Фото: Autosport

В то же время, новое заднее крыло с повышенным уровнем прижима явно нацелено прежде всего на конкретный Гран При. Кроме того, входное и выходное отверстия системы охлаждения тормозов были увеличены, чтобы справиться с возросшей тепловой нагрузкой. 

В отличие от Ferrari, которая отложила все новинки до Испании, а равно и Mercedes, где привезли в княжество целый ворох обновлений, Aston Martin избрала промежуточную позицию. 

«Мы решили разделить пакет доработок, – объяснил глава команды Майк Крак. – Те детали, которые здесь имеют смысл, мы привезли на этот этап. Но другие появятся только в Барселоне, так как их нет смысла устанавливать на этой трассе». 

По итогам первой пятничной тренировки Фернандо Алонсо показал на AMR23 второй результат. 

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