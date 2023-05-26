Технический брифинг: Aston Martin подготовила первые обновления в сезоне
На протяжении почти трех месяцев британская команда использовала свою машину AMR23 в почти неизменной конфигурации. Но в Монако все же не обошлось без доработок
Благодаря блистательным выступлениям Фернандо Алонсо Aston Martin сейчас занимает второе место в Кубке конструкторов – а в этот уик-энд в Монако, как ожидают многие, ей будет по силам бросить серьезный вызов лидерам из Red Bull.
Если исходить из данных GPS, самыми сильными сторонами зеленой машины являются фазы торможения и разгона из медленных поворотов. На городской трассе в княжестве это обещает большое преимущество – тогда как козыри Red Bull, аэродинамическая эффективность и невероятная DRS, здесь как раз не столь актуальны.
Кроме того, конструкторы Aston подготовили пакет доработок для AMR23: они затронули подвеску и тормозные воздухозаборники. Отчасти эти изменения являются адаптацией под требования конкретной трассы, но что-то наверняка останется на машине и после Монако.
Передняя подвеска Aston Martin AMR23
Фото: Джорджо Пиола
В списке изменений, который все команды Ф1 обязаны передавать в FIA перед стартом Гран При, упомянут верхний треугольный рычаг передней подвески – его форму скорректировали, чтобы улучшить протекание воздуха. Одновременно чуть иной стала геометрия колесного надкрылка.
В области задней подвески изменения также затронули обтекатели рычагов, иным стал и тормозной воздухозаборник. Все перечисленные изменения направлены в первую очередь на повышение аэродинамической эффективности.
Детали задней части Aston Martin AMR23
Фото: Autosport
В то же время, новое заднее крыло с повышенным уровнем прижима явно нацелено прежде всего на конкретный Гран При. Кроме того, входное и выходное отверстия системы охлаждения тормозов были увеличены, чтобы справиться с возросшей тепловой нагрузкой.
В отличие от Ferrari, которая отложила все новинки до Испании, а равно и Mercedes, где привезли в княжество целый ворох обновлений, Aston Martin избрала промежуточную позицию.
«Мы решили разделить пакет доработок, – объяснил глава команды Майк Крак. – Те детали, которые здесь имеют смысл, мы привезли на этот этап. Но другие появятся только в Барселоне, так как их нет смысла устанавливать на этой трассе».
По итогам первой пятничной тренировки Фернандо Алонсо показал на AMR23 второй результат.
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