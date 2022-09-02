Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками
В Зандфорте на AMR вернулось решение, которое вызывало много споров по ходу своего дебюта в Венгрии месяц назад
Не все заметили, но Aston Martin в последнее время удалось прибавить: команда заработала очки в трех последних Гран При и уже почти догнала занимающую восьмое место AlphaTauri в Кубке конструкторов – да и до седьмого места Haas осталось не так и много, десять очков.
На Гран При Нидерландов в этот уик-энд зеленая машина AMR22 вновь получит заднее крыло с толстыми каплевидными приливами в верхней части торцевых пластин заднего крыла. Конструкторский штаб под руководством экс-сотрудника Red Bull Дэна Феллоуза нашел решение, которое формально соответствует всем требованиям регламента Ф1 к радиусам закруглений – впервые пилоты опробовали его в Венгрии.
Новое заднее крыло Aston Martin AMR22
Иллюстрация: Джорджо Пиола
На иллюстрации Джорджо Пиолы отмечены те участки, где хитрую новинку удалось вписать в нормы правил, за счет чего получить выигрыш в аэродинамике.
На быстрой трассе в Спа от этого решения не было бы прока, но в Зандфорте крыло вернулось на машину. Более того, чтобы лучше понять структуру потоков, которые протекают в его сторону, команда разместила поверх понтона матрицу, которая из-за переплетения линий напоминает огромную паутину.
В узлах этой матрицы установлены датчики Киля, которые фиксируют давление протекающего воздуха и позволяют восстановить распределение и скорость потоков.
Носовые обтекатели с передним крылом Aston Martin AMR22
Джорджо Пиола
Также для трассы с невысокой средней скоростью конструкторы доработали переднее крыло: дальний закрылок каскада увеличился в размерах и получил изгиб в задней части, что добавит машине прижимной силы.
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