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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками

В Зандфорте на AMR вернулось решение, которое вызывало много споров по ходу своего дебюта в Венгрии месяц назад

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками
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Не все заметили, но Aston Martin в последнее время удалось прибавить: команда заработала очки в трех последних Гран При и уже почти догнала занимающую восьмое место AlphaTauri в Кубке конструкторов – да и до седьмого места Haas осталось не так и много, десять очков. 

На Гран При Нидерландов в этот уик-энд зеленая машина AMR22 вновь получит заднее крыло с толстыми каплевидными приливами в верхней части торцевых пластин заднего крыла. Конструкторский штаб под руководством экс-сотрудника Red Bull Дэна Феллоуза нашел решение, которое формально соответствует всем требованиям регламента Ф1 к радиусам закруглений – впервые пилоты опробовали его в Венгрии.

Dettaglio dell'ala posteriore dell'Aston Martin AMR22 che ha debuttato in Ungheria e che si rivede in Olanda

Новое заднее крыло Aston Martin AMR22

Иллюстрация: Джорджо Пиола

На иллюстрации Джорджо Пиолы отмечены те участки, где хитрую новинку удалось вписать в нормы правил, за счет чего получить выигрыш в аэродинамике. 

На быстрой трассе в Спа от этого решения не было бы прока, но в Зандфорте крыло вернулось на машину. Более того, чтобы лучше понять структуру потоков, которые протекают в его сторону, команда разместила поверх понтона матрицу, которая из-за переплетения линий напоминает огромную паутину. 

В узлах этой матрицы установлены датчики Киля, которые фиксируют давление протекающего воздуха и позволяют восстановить распределение и скорость потоков. 

Dettaglio dell'ala anteriore più carica dell'Aston Martin AMR22

Носовые обтекатели с передним крылом Aston Martin AMR22

Джорджо Пиола

Также для трассы с невысокой средней скоростью конструкторы доработали переднее крыло: дальний закрылок каскада увеличился в размерах и получил изгиб в задней части, что добавит машине прижимной силы.

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