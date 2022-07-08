Чемпионы мира из Mercedes привезли в Шпильберг очень любопытное решение – его нельзя назвать полной и абсолютной новинкой, но чего-то похожего мы не видели в Ф1 уже давненько.

Кадр Джорджо Пиолы, сделанный в четверг, показывает машину W13 в процессе сборки. Как вы можете видеть, кожух-«барабан» переднего левого колеса имеет с внешней стороны прорезь сложной формы, более всего похожую на трассу для гонок NASCAR.

Ее нижняя задняя сторона является плоской, тогда как в верхней передней сделано углубление треугольной формы. Как известно, с этого сезона в Ф1 используются стандартные колесные диски, но конструкторы команд не оставили попыток оптимизировать передачу тепла к ним – и дальше к шинам – от тормозных механизмов.

Одновременно здесь есть возможность получить аэродинамическую выгоду за счет перенаправления потоков, протекающих через внутреннюю часть «кожуха».

В который раз можно констатировать: то, что считалось очередной мерой упрощения и удешевления, просто подтолкнуло команды отыскать новое направление для поиска и разработок. Ибо погоня за скоростью в Ф1 не имеет начала и конца…