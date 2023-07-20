Технический брифинг: Alpine привезла в Венгрию «волнистое» крыло
Решение конструкторов из Энстоуна, которые наши эксперты разглядели в четверг на пит-лейне «Хунгароринга», выглядит весьма необычным
Alpine уже дорабатывала переднее крыло к прошлому этапу в Сильверстоуне, но тогда обновления выглядели не особенно радикально. Они затронули элементы каскада, их геометрию и соотношение прижимной силы и лобового сопротивления.
Однако в Венгрии та же деталь получила совершенно новые очертания. Как можно увидеть на фото вверху, дальний элемент получил заднюю кромку, форма которой больше всего напоминает профиль горной цепи.
При этом главный «пик» очень точно совпадает по местоположению с передним колесом. Он должен добавить машине прижима, но также призван помогать перенаправлять в сторону возникающую у колеса турбулентность.
На фото ниже можно увидеть две предыдущие версии крыла – самая старая из них установлена на стойке сверху. Ниже расположена та, что дебютировала в Сильверстоуне. Ее главная особенность – точки соединения закрылков с торцевой пластиной значительно смещены назад, что позволило открыть большую часть главной плоскости.
Варианты переднего антикрыла и носового обтекателя Alpine A523
Фото: Джорджо Пиола
Стоит добавить, что в Alpine (как свидетельствует этот снимок) и прежде экспериментировали с формой задней кромки. Но все же столь экстремального варианта, как в этот раз, у команды еще не было.
Французы наверняка опробуют новинку по ходу тренировок, чтобы принять окончательное решение, оставлять ли ее на квалификацию и гонку.
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