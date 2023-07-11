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Технический брифинг: Alpine и Aston Martin обновили переднее крыло

Две команды привезли в Сильверстоун доработки в одной и той же области шасси

Мэтт Сомерфилд
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Соавтор:
Джорджо Пиола
Переднее антикрыло Alpine A523

Тема переднего крыла оказалась неожиданно актуальной на британском этапе. Эту деталь обновили и в Mercedes (мы уже подробно анализировали доработки W14), и в McLaren в рамках большого пакета (этот материал будет опубликован в ближайшие дни).

Такое внимание к переднему крылу неудивительно – спустя полтора года после вступления в силу нового регламента конструкторы обнаружили новые способы отклонять воздушные потоки таким образом, чтобы они обтекали переднее колесо, а не попадали на него. 

Этот прием был очень популярным при прежних правилах до 2021 года. Сейчас, конечно, масштаб эффекта стал значительно меньше, но оказалось, что в месте сопряжения закрылков с торцевой пластиной можно использовать решения, приносящие схожий эффект. 

В Alpine сделали это, увеличив поперечную хорду главной плоскости (той, что черная) и одновременно сделав более узкими все три оставшихся элемента.  

Это позволило сформировать из соединительных элементов с торцевой пластиной своего рода канал для воздуха. 

Носовые обтекатели с передним антикрылом Alpine A523

Носовые обтекатели с передним антикрылом Alpine A523

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно продольный бортик с внешней стороны торцевой пластины, сохранив прежнюю S-образную форму, был перенесен вверх и получил чуть иной профиль. 

С противоположной стороны пластины располагается каплевидный кожух для инфракрасной камеры – его, напротив, сместили ниже и слегка наклонили вперед. Разумеется, это связано не с необходимостью обеспечить более удачный ракурс для контроля за температурой шин, и прежде всего интересами аэродинамики. 

Детали переднего антикрыла Alpine A523

Детали переднего антикрыла Alpine A523

Фото: Джорджо Пиола

Также было скорректировано соотношение между внутренней (статичной) и внешней (регулируемой) частью плоскостей. Точку их сопряжения сместили ближе к носовому обтекателю. 

Изменения также затронули форму задней кромки дальних закрылков. При этом главная плоскость и следующий за ней элемент получили новую форму передней кромки, чтобы точнее работать с потоками в сочетании с остальными переделками.  

Детали переднего антикрыла Aston Martin AMR23

Детали переднего антикрыла Aston Martin AMR23

Фото: Мэтт Кью

У Aston Martin обновления оказались не столь серьезными. На зеленой машине скорректировали геометрию двух дальних закрылков, чтобы добиться нужного для быстрой британской трассы соотношения прижима и лобового сопротивления. 

Примечательно, что конструкторы не стали подрезать кромку старых деталей, как часто поступают из экономии, а изготовили полностью новые. 

При этом в целом Aston отстает от главных соперников по темпам совершенствования машины, что можно увидеть и в протоколах сессий. 

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