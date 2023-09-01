Технический брифинг: Alpine доработала машину шерстяными нитками

Alpine привезла в Монцу «разгруженное» заднее крыло и несущее крыло из двух плоскостей, верхняя из которых установлена почти горизонтально. Такое решение выглядит вполне логично на трассе, где максимальная скорость на прямых значит больше прижимной силы в поворотах.

Эти элементы не являются новыми, их уже можно было увидеть на машинах А523 по ходу сезона. А вот что удивило (если не сказать шокировало) – это розовые шерстяные ниточки, закрепленные под верхней плоскостью главного крыла и под обеими плоскостями несущего.

Детали задней части Alpine A523 Фото: Джорджо Пиола

У ветеранов паддока этот инструмент вызвал приступ ностальгии. С помощью таких ниточек в Ф1 определяли структуру потоков, когда не было даже аэродинамической краски, не говоря уж о более высокотехнологичных системах.

Зачем они понадобились Alpine? Возможно, в Энстоуне сбились с пути и решили с помощью такого «доисторического» приема сделать шаг назад и заново оценить ситуацию. Хотя пользы от собранных подобным образом данных, говоря откровенно, совсем немного.

Возможно, дело еще и в том, что ни на что другое у команды просто не осталось денег – ведь лимит бюджета никто не отменял