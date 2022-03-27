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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Аналитика

Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes

На Гран При Саудовской Аравии у команд в силу плотности календаря почти нет технических новинок. Но кое-что интересное наша эксперты все же разглядели

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes
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В сознании у многих AlphaTauri остается лишь дочерней командой Red Bull, которая используется лишь для подготовки пилотов и проверки ответственных решений – скажем, именно на ее машины начали ставить моторы Honda за год до главного коллектива «Быков» 

Между тем, в действительности у AlphaTauri даже при весьма скромном бюджете есть собственный конструкторский стиль – ее штаб регулярно находит решения, которые потом становятся популярными в пелотоне. 

Но на этот раз речь пойдет не о собственной находке, а об удачно подсмотренной и быстро скопированной идее соперников. Речь о зеркалах заднего вида Mercedes.

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На AT03 в Джидде можно было увидеть три небольших «плавничка» в верхней части понтона, которые – как и в случае с серебристой машиной – формально считаются креплением зеркала заднего вида (даже будучи физически отделенными от него!).

Соперники признали: правила написаны так, что оспорить решение Mercedes невозможно. А значит, ничто не запрещает использовать этот же инструмент контроля за потоками и повышения аэродинамической эффективности и другим участникам чемпионата.

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