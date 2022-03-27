Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes

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В сознании у многих AlphaTauri остается лишь дочерней командой Red Bull, которая используется лишь для подготовки пилотов и проверки ответственных решений – скажем, именно на ее машины начали ставить моторы Honda за год до главного коллектива «Быков»

Между тем, в действительности у AlphaTauri даже при весьма скромном бюджете есть собственный конструкторский стиль – ее штаб регулярно находит решения, которые потом становятся популярными в пелотоне.

Но на этот раз речь пойдет не о собственной находке, а об удачно подсмотренной и быстро скопированной идее соперников. Речь о зеркалах заднего вида Mercedes.

На AT03 в Джидде можно было увидеть три небольших «плавничка» в верхней части понтона, которые – как и в случае с серебристой машиной – формально считаются креплением зеркала заднего вида (даже будучи физически отделенными от него!).

Соперники признали: правила написаны так, что оспорить решение Mercedes невозможно. А значит, ничто не запрещает использовать этот же инструмент контроля за потоками и повышения аэродинамической эффективности и другим участникам чемпионата.