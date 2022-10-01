Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Леклер стал быстрейшим в дождевой субботней тренировке Следующая / Марко: Не пойму, откуда Вольф взял цифры наших трат
Формула 1 / Гран При Сингапура Аналитика

Технический брифинг: AlphaTauri скопировала решение Mercedes

На машине из Фаэнцы появилась такая же прорезь в месте соединения закрылков с торцевой пластиной, как и на W13

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: AlphaTauri скопировала решение Mercedes
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Трехнедельная пауза перед Гран При Сингапура дала конструкторам Ф1 по сути последнюю возможность подготовить обновления для своих машин. Дальше в календаре запланировано шесть Гран При за восемь недель, да и ресурсы уже будут направлены на подготовку к 2023 году.

AlphaTauri привезла на городскую трассу «Марина-Бэй» обновленное переднее крыло. Можно говорить, что команда пошла на радикальные изменения, близкие к смене всей философии. Главная плоскость в месте сопряжения с носовым обтекателем получила изгиб вниз, тогда как прежде (на фото ниже) она приподнималась вверх, открывая крупный кончик обтекателя.

Передняя часть AlphaTauri AT03

Передняя часть AlphaTauri AT03

Фото: Алекс Калинаукас

Не менее интересно решение, явно подсмотренное у Mercedes. Речь о месте сопряжения плоскостей крыла с торцевыми пластинами: на серебристой W13 там еще в середине весны появились прорези, благодаря которым потоки воздуха могут обтекать переднее колесо. 

В нынешнем сезоне AlphaTauri пока не может похвастать высокими результатами. Команда идет восьмой в Кубке конструкторов, причем совсем незначительно опережает занимающую девятое место Aston Martin. В такой ситуации обновления риск с обновлениями вполне оправдан: если идеи сработают, их можно будет использовать и в новом сезоне.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Леклер стал быстрейшим в дождевой субботней тренировке
Предыдущая новость

Леклер стал быстрейшим в дождевой субботней тренировке
Следующая новость

Марко: Не пойму, откуда Вольф взял цифры наших трат

Марко: Не пойму, откуда Вольф взял цифры наших трат
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура Гран При Сингапура
Формула 1

Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура

Бинотто объяснил сложности Ferrari. Все дело в психологии Гран При Сингапура
Формула 1

Бинотто объяснил сложности Ferrari. Все дело в психологии

Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов Гран При Сингапура
Формула 1

Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов

Больше от
AlphaTauri
Херта проведет тесты на машине Ф1. Но вовсе не с AlphaTauri
Формула 1

Херта проведет тесты на машине Ф1. Но вовсе не с AlphaTauri

Цунода первым в истории Ф1 получил необычный штраф Гран При Италии
Формула 1

Цунода первым в истории Ф1 получил необычный штраф

Цунода и AlphaTauri разошлись во мнениях о случившемся в Зандфорте Гран При Нидерландов
Формула 1

Цунода и AlphaTauri разошлись во мнениях о случившемся в Зандфорте

Самое важное:

Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера
Формула 1 Формула 1

Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера

По словам пилота Ferrari, он не чувствовал уверенности в болиде и предпочитал не рисковать

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа
Формула 1 Формула 1

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа

В Скудерии считают, что борьба за победу на Гран При Сингапура еще не закончена

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере
Формула 1 Формула 1

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере

Пилот Red Bull рассказал о том, какими трудными были для него последние круги

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов

Олег Карпов подводит итоги гонки в Сингапуре спустя минуты после финиша

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.