Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: AlphaTauri скопировала решение Mercedes
На машине из Фаэнцы появилась такая же прорезь в месте соединения закрылков с торцевой пластиной, как и на W13
Трехнедельная пауза перед Гран При Сингапура дала конструкторам Ф1 по сути последнюю возможность подготовить обновления для своих машин. Дальше в календаре запланировано шесть Гран При за восемь недель, да и ресурсы уже будут направлены на подготовку к 2023 году.
AlphaTauri привезла на городскую трассу «Марина-Бэй» обновленное переднее крыло. Можно говорить, что команда пошла на радикальные изменения, близкие к смене всей философии. Главная плоскость в месте сопряжения с носовым обтекателем получила изгиб вниз, тогда как прежде (на фото ниже) она приподнималась вверх, открывая крупный кончик обтекателя.
Передняя часть AlphaTauri AT03
Фото: Алекс Калинаукас
Не менее интересно решение, явно подсмотренное у Mercedes. Речь о месте сопряжения плоскостей крыла с торцевыми пластинами: на серебристой W13 там еще в середине весны появились прорези, благодаря которым потоки воздуха могут обтекать переднее колесо.
В нынешнем сезоне AlphaTauri пока не может похвастать высокими результатами. Команда идет восьмой в Кубке конструкторов, причем совсем незначительно опережает занимающую девятое место Aston Martin. В такой ситуации обновления риск с обновлениями вполне оправдан: если идеи сработают, их можно будет использовать и в новом сезоне.
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