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Технический брифинг: AlphaTauri переделала машину к британскому этапу

Итальянская команда привезла в Сильверстоун модифицированное днище, подвеску и заднее крыло

Мэтт Кью
Автор:
Детали понтона и днища AlphaTauri AT04

После девяти этапов сезона Ф1 «младшая» команда концерна Red Bull замыкает протокол Кубка конструкторов – Юки Цунода принес ей всего два очка. 

Учитывая девятое место по итогам прошлого сезона, можно говорить, что новые правила с граунд-эффектом стали сложной задачей для конструкторов из Фаэнцы. Большие боссы уже решили провести серьезные перемены, включая усиление технологического сотрудничества с Red Bull и перевод значительной части коллектива в британский Бистер – но эти планы касаются 2024 года. 

Между тем, нынешнее шасси AT04 также было серьезно доработано к британскому Гран При. Команда указала как минимум восемь серьезных переделок в обязательном списке, который подала в FIA. 

Три из них связаны с днищем, которое получило изогнутую вверх переднюю кромку, чтобы точнее работать с потоками в тоннелях Вентури и добавить прижимной силы. 

В сообщении команды также сказано: «В сравнении с прежней версией изменена геометрия элементов в задней части днища: внешняя горизонтальная деталь получила продление назад и вырез, совпадающий с вырезом в основной части днища».

Одновременно были скорректированы форма и расположение вертикальных бортиков в этой части днища, которые создают завихрения для тонкого контроля за потоками и повышения общей аэродинамической эффективности. 

Одновременно перемены затронули вертикальные стенки диффузора, чтобы лучше защитить очень чувствительную область машины от турбулентности. 

Наконец, выросла ширина горизонтальной «полки» на капоте двигателя. Команда объяснила, что этот шаг «позволяет создать область повышенного давления, которая снижает влияние завихрений от передних колес на поведение машины в поворотах. Это позволяет получить больше прижимной силы за счет днища благодаря повышению качества потоков».

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Photo by: Matt Kew

Также можно отыскать небольшой новый открылок в области крепления рычагов задней подвески.

Спецификация заднего крыла для среднего прижима получила чуть иную форму плоскостей – теперь за генерацию прижима прежде всего отвечает их центральная часть. 

В команде признали, что не рассчитывают на значительный шаг вперед благодаря новому пакету, однако ожидают снижения лобового сопротивления и роста скорости на прямых. 

Этой же цели служит новая геометрия несущего крыла в нижней части задка. 

Наконец, в AlphaTauri подтвердили потерю главы отдела аэродинамики Дикона Балмфорта. По всей видимости, это его имел в виду руководитель команды Франц Тост, говоря, что «инженер, которому я не доверял, больше у нас не работает».

Первую тренировку в Сильверстоуне гонщики AlphaTauri завершили с 11-м и 16-м временем.

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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