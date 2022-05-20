Технический брифинг: 10 обновлений McLaren в Испании

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С 2022 года в Формуле 1 вступил в силу новый спортивный регламент, по которому команды обязаны перед стартом каждого Гран При сообщать FIA о всех обновлениях своих машин – это правило распространяется преимущественно на аэродинамические элементы, но даже в таком формате приносит большую пользу поклонникам Ф1.

В преддверии испанского этапа обновления подготовили девять из десяти команд чемпионата – лишь в Haas не привезли в Барселону ничего нового.

Одним из самых обширных список доработок оказался у McLaren – команда переделала многие детали, а также усовершенствовала тормозные воздухозаборники, которые доставили инженерам немало головной боли на старте чемпионата.

Стоит отметить, что команды сообщают о своих обновлениях в краткой форме, заявляя лишь область машины и цель изменений. Это значит, что более подробный анализ еще впереди. Пока же предлагаем список доработок MCL36 в предстоящий уик-энд:

Детали переднего антикрыла McLaren MCL36

1. Дальний закрылок переднего крыла: новый элемент обеспечит более широкий спектр регулировок для обеспечения баланса. В частности, они включают использование концевой кромки.

Детали передней части McLaren MCL36

2. Передняя подвеска: изменения, необходимые для установки новых тормозных воздухозаборников и воздуховодов.

Узел крепления переднего колеса McLaren MCL36

3. Воздухозаборники передних тормозов: новая форма для улучшения аэродинамической эффективности и новая внутренняя конструкция для охлаждения тормозов.

4. Днище: измененная форма кромок и бортиков для повышения аэродинамической эффективности и получения дополнительного прижима.

5. Понтоны: развитие понтонов в сочетании с обновлением днища для получения дополнительного прижима.

6. Вентиляционные прорези: обновление конфигурации прорезей в понтонах из-за изменения последних, а также с учетом жаркой погоды в Барселоне.

Заднее антикрыло McLaren MCL36

7. Заднее антикрыло: новая версия с повышенным уровнем прижимной силы, которая требуется в Барселоне, а также будет использоваться на других этапах – скажем, в Монако.

Детали задних тормозов McLaren MCL36

8. Открылок на воздухозаборнике задних тормозов: уже использовавшийся прежде вариант элементов в нижней части для улучшения взаимодействия с новым днищем.

9. Продольные направляющие в области кокпита: одна из них убрана с машины, чтобы улучшить гонщику обзорность, особенно при приближении к апексу поворотов.

10. Диффузор: новая конструкция центральной части, призванная улучшить протекание потоков.