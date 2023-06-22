Технический босс Ф1 объяснил, почему доминирование Red Bull будет недолгим
По словам директора формульных гонок FIA Николаса Томбасиса, не позже следующего года соперники нагонят команду из Милтон-Кинса
Уже после трети сезона 2023 года у поклонников Формулы 1 нет никаких сомнений, кто выиграет Кубок конструкторов – говоря откровенно, это стало понятно если не в Бахрейне, но примерно к Мельбурну.
Соперники не жалеют сил, чтобы настичь Red Bull, и постепенно преимущество команды действительно сокращается – но остается достаточным, чтобы Макс Ферстаппен продолжал движение от одной уверенной победы к другой.
Отличное шасси RB19, построенное штабом Эдриана Ньюи, даже в условиях ограничения доработок опережает всех по эффективности. Однако, по мнению Николаса Томбасиса, такая картина будет сохраняться недолго.
«Если временно вынести Red Bull за скобки, мы видим, что все остальные очень близки по силам, – сказал специалист, отвечающий в FIA за технический регламент Ф1, в интервью Corriere della Sera. – А Red Bull они непременно догонят, это лишь вопрос времени.
Возможно, это произойдет уже в ближайшие месяцы, возможно – к началу следующего чемпионата».
Он добавил, что погоня за «Быками» для других топ-команд осложнилась тем, что они вынуждены были тратить время и ресурсы на серьезную переделку машин, так как именно концепция RBR на практике оказалась самой эффективной.
«Почти все в итоге перешли на нее, даже Mercedes с Ferrari, – напомнил Томбасис. – Так что я надеюсь, что уже очень скоро мы будем видеть столько же упорные поединки, как в 2021 году».
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