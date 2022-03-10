Технический анализ: законны ли новые понтоны Mercedes?

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Еще в Барселоне по паддоку гуляли слухи, будто инженерам Ф1 удалось-таки отыскать в новом техническом регламенте несколько «серых» зон, однако в командах не стали раскрывать все карты и приберегли самые небесспорные решения до вторых тестов в Бахрейне.

И гром действительно грянул: Mercedes выкатила машину, практически лишенную понтонов. Это, конечно, не шестиколесный Tyrrell P34, но явно очень смелое и радикальное решение.

Неудивительно, что даже глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил в интервью главному гоночному репортеру Auto Motor und Sport Михаэлю Шмидту о сомнениях в легальности конструкции W13 – хотя позже и объявил, что ничего такого не было.

В Формуле 1 до сих пор часто говорят о «духе правил» – он очень нравится боссам спорта, хотя нисколько не впечатляет конструкторов, которые уважают в правилах исключительно формулировки.

Применительно к решению Mercedes главный вопрос в том, выполнены ли требования к боковой защите. С 2014 года (на иллюстрации внизу) в Ф1 используются два бруса с каждой стороны от кокпита, единые для всех команд.

Изначально их стандартизировали для снижения расходов и – что особенно важно в нашем случае – отказа команд от поиска всяческих экзотических способов получить в этой области машины преимущество над соперниками.

Требования к боковым понтонам 2014 года Иллюстрация: Джорджо Пиола

Разумеется, это не остановило технические штабы от поиска – защиту перемещали выше и ниже, по разному комбинируя ее расположение с геометрией входного отверстия для воздуха, однако решения вроде McLaren MP4-25 образца 2011 года, когда понтоны имели L-образную форму (на иллюстрации справа внизу), все же остались в прошлом.

Элементы боковой защиты Mercdes AMG F1 W10 Фото: Джорджо Пиола Сравнение боковых понтонов McLaren MP4/25 и MP4/26 Фото: Джорджо Пиола

С 2022 года в соответствующем пункте правил произошли изменения. Если прежде для расположения бруса существовал определенный диапазон, то теперь он сократился с нижней стороны на 50 мм. Из-за этого тем, кто прежде ставил защиту максимально низко, пришлось все серьезно переделывать.

На самом деле, после того, как Ferrari в 2017-м первой перешла на концепцию с «низким брусом», все остальные тоже стали внедрять ее – и к прошлому году по этой схеме были построены все машины до единой.

Область кокпита Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

В Mercedes такой подход в буквальном смысле перевернули с ног на голову. В W13 они подняли брус максимально высоко, но главное – полностью отделили его от понтона, закрыв собственным обтекателем. Именно на нем установлено зеркало заднего вида.

О чем-то таком можно было догадаться еще зимой, когда пошли первые слухи – а особенно интересно в свете открывшихся обстоятельств звучат слова технического директора команды Майка Эллиота о «скрытых секретах», сказанные на презентации W13, когда Mercedes выкатила машину с вполне традиционными понтонами.

Нижний брус, разумеется, остался внутри понтона. Причем для его кончика даже пришлось использовать небольшую выпуклость на кузовной панели – ее отлично видно на фото прямо под рукой механика.

Детали области кокпита Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Поскольку в правилах прописано лишь место расположения боковой защиты, а вовсе не ее обязательное нахождение внутри понтона, конструкция Mercedes полностью соответствует правилам – их пресловутой букве. Соперники, правда, могут апеллировать тем, что обтекатель верхнего бруса явно имеет аэродинамический профиль, но подобное можно сказать про многие детали машин Ф1.

Отметим, что кроме зеркала заднего вида здесь же разместились и четыре небольших «плавничка», создающие здесь завихрения (показаны синей стрелкой).

По соседству, у самого края кокпита, установлена продольная направляющая для потоков (показана зеленой стрелкой) – похожие можно отыскать на многих машинах 2022 года.

В области, где прежде располагались детали дефлектора, теперь осталось место лишь для пары небольших открылков, перенаправляющих воздух вниз, где у входное отверстие в понтоне гораздо шире (показаны красной стрелкой).

История вопроса

Компоновочная схема Brabham BT42, 1973 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Понтоны треугольной формы же не раз встречались в Формуле 1, хотя обычно это происходило в то время, когда конструкторы только-только догадались перенести радиаторы из носовой части машины назад и разместить по бокам от пилота. Тогда еще не было полного понимания, какое решение является правильным.

Достаточно вспомнить Brabham 1973 года – он на иллюстрации выше.

Сравнение Ferrari F1-89 (640) и McLaren MP4/5, 1989 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Гораздо позже, в 1989-м, конструкторы Ferrari использовали решение с очень узким и высоким воздухозаборников, которое перекликается с нынешним Mercedes. Но все же сам понтон при этом оставался широким и длинным.

На W13 он почти сразу опускается к днищу. В нынешнем пелотоне ближе всего к чемпионам мира в этом отношении подошла Williams, чья машина тоже выглядит весьма необычно.

Понятно, что просто уменьшить понтоны невозможно – радиаторы все равно должны где-то располагаться. Обе команды перенесли из в пространство над силовой установкой, которое из-за этого стало довольно «пухлым». Ведь надо не только установить сами охладители, но и предусмотреть место для протекания к ним воздуха.

Детали радиатора и воздухозаборника Toro Rosso STR10, 2015 год Фото: Джорджо Пиола

Такая концепция используется в Ф1 уже не первый год, постепенно обретая популярность. Все началось в 2015 году на Toro Rosso STR10 (на иллюстрации выше) и McLaren MP4-30 (внизу).

В прошлом году схожую компоновку реализовали у себя также Alpine и Red Bull.

Компоновка силовой установки и радиаторов McLaren MP4/30, 2015 год Фото: Джорджо Пиола

Но недостаточно просто провести прохладный воздух к радиаторам – необходимо затем удалить его из подкапотного пространства. В классической схеме это делается далеко позади, практически в зоне диффузора.

Mercedes же пришлось предусмотреть использование нескольких панелей с «жабрами» (хорошо видны на фото ниже). Стоит напомнить, что заезды в Бахрейне проходят в 30-градусную жару.

Детали понтонов Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Для сбора первых данных и оценки температурного режима работы главных узлов уже по ходу первого дня заездов часть прорезей была закрыта. Посмотрите на фото в самом низу этого материала – поверх нижней решетки расположена сплошная накладка (установленная явно наспех), а у верхней заглушена передняя половина «жабр».

Что еще интересного в Mercedes W13

Все остальное изменилось по сравнению с первыми тестами не столь значительно, однако при внимательном изучении можно увидеть отличия в геометрии переднего антикрыла.

С внешней стороны дальнего закрылка можно заметить небольшую вогнутость, открывающую больше место для протекания потоков (показана красной стрелкой).

У самого носового обтекателя элементы получили увеличенный угол атаки (показано синей стрелкой), что должно добавить передку прижимной силы.

Сравнение вариантов переднего крыла Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Изменения есть и в области днища. Они затронули форму кромки – в частности, больше нет «волн» в передней части, где кромка стала ровной.

Впрочем, есть основания полагать, что Mercedes сейчас ведет работы как раз с геометрией днища, и здесь возможны новые изменения – если не по ходу тестов, то к первому Гран При через неделю.

Детали Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

В задней части днища команда использовала металлическую растяжку – это средство добавить прочности и избежать отклонения внешнего края вниз. Как известно, именно из-за этого возникают вертикальные раскачивания машины на прямых. у Mercedes уже были подобные стабилизаторы в Барселоне, но куда более скромных размеров.

Читайте также: В Mercedes предложили свой способ борьбы с прыжками машин

Похоже, такие растяжки станут в новом сезоне Ф1 использоваться повсеместно. К слову, в недавнем интервью пресс-службе Ф1 глава спорта Росс Браун даже выразил мнение, что их стоит прописать в регламенте и сделать обязательными.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images