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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: зачем в Mercedes продырявили тормоза

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Технический анализ: зачем в Mercedes продырявили тормоза
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
30 мар. 2020 г., 13:12

Иллюстрации Джорджо Пиолы дают нам возможность разобраться с конструктивными особенностями передних тормозов Mercedes W11 и теми решениями, которые в Брэкли использовали для повышения аэродинамической эффективности

Глубочайшая проработка и внимание к деталям можно назвать отличительной особенностью Mercedes. Именно этот подход позволяет чемпионам мира по крупицам собирать преимущество над соперниками, которое в итоге и приносит победы и титулы. Кроме того, в команде постоянно генерируют собственные идеи – достаточно вспомнить совсем свежие примеры с системой двойного руления DAS и хитрой передней подвеской с контролем углов Аккермана.

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Еще одной наглядной иллюстрацией того, как работают Джеймс Эллисон и его подчиненные, является конструкция передних тормозов серебристой W11. Давайте поближе рассмотрим особенности этой системы.

Детали передних тормозов Mercedes W11

Детали передних тормозов Mercedes W11

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Традиционно в Формуле 1 есть два подхода к конструированию узлов. Один предполагает ставку на прочность деталей (его исповедует Ferrari), другой ставит во главу угла их легкость (по этому пути идет Red Bull).

В том, что касается передних тормозов, сейчас более предпочтительной считается вторая концепция. Все началось в 2012 году, когда Эдриан Ньюи использовал в чемпионской модели RB8 Себастьяна Феттеля облегченный узел крепления. В конусовидной ступице, которая удерживает переднее колесо, появились отверстия для воздуха (на иллюстрации ниже).

Джорджо Пиола уже на втором Гран При после дебюта новинки смог вычислить ее и раскрыть замысел конструкторов. Марк Уэббер выиграл на такой машине в Монако, после чего FIA поставила ее вне закона, начиная со следующего этапа в Канаде. Чарли Уайтинг счел, что это решение является подвижным аэродинамическим устройством – а они в Ф1 под запретом. 

Однако идея уже была «заиграна». Williams в 2013-м преобразовала ее в «продувную» ось, сделав цилиндрическое отверстие для воздуха в центральной части ступицы.

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Воздух, проходя по этому каналу, создавал у внешнего края колеса своего рода барьер, который позволял очень эффективно бороться с возникающей здесь турбулентностью. Прежде для этой цели короткое время даже использовались специальные колпаки

В дальнейшем у Red Bull, Ferrari и Mercedes были различные реализации того же принципа, пока все они не попали под запрет, начиная с 2019 года. Однако сама возможность перенаправлять воздушные потоки к внешней стороне колеса по-прежнему выглядит слишком заманчиво для конструкторов, чтобы просто так отказываться от нее. 

В Mercedes (к слову, команда никогда не использовала «продувные» оси) использовали на своей машине 2020 года ступицу с многочисленными отверстиями. При этом – в отличие от Red Bull восьмилетней давности – они выполнены в неподвижной части узла, потому не нарушают правил. Но принцип здесь тот же самый. Команда уже экспериментировала с таким подходом в 2019-м – и убедилась в его действенности.  

Сравнение передних тормозов Red Bull RB8 (2012 года) и Mercedes W11

Сравнение передних тормозов Red Bull RB8 (2012 года) и Mercedes W11

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Давайте рассмотрим решения, использованные Mercedes – для этого изучим конструкцию, не скрытую углепластиковым «барабаном». Сразу бросаются в глаза многочисленные отверстия: они сделаны и в торцевой поверхности тормозного диска, и в ступице. 

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В отношении последних, через которые воздух проходит к внешней стороне колеса, Mercedes даже направляла официальный запрос в FIA для подтверждения легальности. Ответ оказался положительным.  

Голубые стрелки показывают путь потоков, попадающих в воздухозаборник: они проходят через два отдельных канала снизу и сверху, а также через ступицу насквозь. Этот воздух практически не используется для охлаждения и выполняет в первую очередь аэродинамические функции. 

Красные стрелки иллюстрируют, сколь незначительная доля всей системы задействована собственно для охлаждения. Это воздух, который направляется к суппортам Brembo и дискам Carbon Industrie.

Передние тормоза Mercedes W11: внутренние компоненты и внешний «барабан»

Передние тормоза Mercedes W11: внутренние компоненты и внешний «барабан»

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Идея использования отдельных каналов для доставки воздуха насквозь через узел крепления колеса впервые была реализована на Ferrari SF90 в сезоне-2019.

Слева на иллюстрации видно тот воздуховод, что огибает тормозной диск сверху, а затем изгибается вниз, чтобы выходное отверстие было расположено как можно ближе к оси колеса. 

Еще два канала (справа на иллюстрации) имеют выходные отверстия на переферии «барабана». Они помогают в реализации общей задачи, перенаправляя потоки и внося свой вклад в общую аэродинамическую эффективность. 

Это лишь один из примеров того, как внимательно конструкторы Mercedes подходят к созданию всех компонентов своей машины. Причем каждое их творение, являясь несомненным шедевром в своей области, продолжает непрерывную эволюцию с течением времени, становясь все лучше и лучше.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

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