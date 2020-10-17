Хорошо известно, что в первых Гран При команды Формулы 1 обирают данные о поведении своих машин, а ко второй готовят доработки, чтобы сделать их быстрее или как минимум разобраться с проблемными зонами.

Для Red Bull аэродинамическая эффективность всегда была важным фактором успеха. И в плане поиска решений Эдриан Ньюи и его сотрудники уже не раз показывали пример всей Ф1.

На «Нюрбургринге» механики команды неосторожно сделали достоянием гласности очередную подобную находку. Выше нужного подняв переднее антикрыло, они открыли широкую продольную прорезь в его нижней части.

Разумеется, эксперты стали наперебой делиться мнениями о том, что это за решение и как оно работает.

Детали переднего крыла Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Начнем с того, что эта область крыла – самая внешняя его часть, включая торцевую пластину и соседние с ней элементы – крайне важна. Команды стремятся добиться от нее стабильной работы в условиях изменяющихся давления, дорожного просвета и направления ветра.

Совсем рядом находятся передние колеса, и если не получится как следует защититься от генерируемой ими турбулентности, это скажется на работе всего шасси.

Команды ведут активный поиск, предлагая собственные варианты. Чаще всего меняется форма и длина горизонтального элемента в внешней стороны от торцевой пластины, который отвечает за формирование завихрения.

Что касается Red Bull, то ее специалисты в очередной раз очень грамотно прочитали правила, найдя там возможность разместить внутри крыла полость для перетекания воздуха и создания градиента давления.

Сразу возникает вопрос, не является ли увиденное частью какой-то более глобальной системы, которая позволяет повысить эффективность крыла в целом.

Если так, что можно допустить существование еще одного отверстия в дальнем верхнем углу торцевой пластины, через которое воздух выходит наружу по пути, показанному ниже.

Конфигурация торцевой пластины переднего крыла Red Bull RB16 Фото: Джорджо Пиола

Такое решение позволяет говорить о весьма хитром способе перераспределить потоки и создать более выгодную картину перед колесом.

Несколько лет назад правила были изменены так, чтобы запретить сильный изгиб торцевых пластин наружу. Пропуская воздух с внешней стороны на внутреннюю, конструкторы фактически компенсируют возникшие из-за этого потери.

Торцевая пластина переднего крыла Red Bull RB15, 2019 год Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Безусловно, увидев прорезь снизу, все задались вопросом, о чем идет речь – о закрытой полости или все же о полноценном воздуховоде. Ответить на этот вопрос помог бы кадр, сделанный с близкого расстояния, но нынешний карантинный регламент затрудняет возможность сделать такой.

Между тем примечательно, что еще год назад (на фото вверху) у машины RB15 уголок торцевой пластины был отрезан, чтобы открыть больше места для воздуха. Теперь пластина вновь стала полноценным прямоугольником.

Отверстия в торцевой пластине переднего анткирыла Red Bull RB16 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

И все же, у Motorsport.com есть ответ. Приведенный выше кадр окончательно снимает вопросы и позволяет утверждать, что Red Bull действительно оснастила торцевую пластину внутренним каналом.

Два небольших отверстия в задней кромке торцевой пластины предназначены для выхода воздуха. Нет сомнений, перед нами изящное и очень интересное решение, которое могло бы еще долго оставаться тайной команды, если бы механики не «засветили» крыло в неудачном ракурсе.

Что интересного есть у конкурентов?

Варианты переднего крыла Ferrari SF1000 Иллюстрация: Джорджо Пиола

У Ferrari сейчас есть две активные конфигурации крыла, которые используются в зависимости от характеристик трассы. Помимо форму горизонтального элемента (показан стрелкой), они отличаются формой закрылков с внешней и внутренней стороны и конфигурацией основной плоскости.

Тот вариант, что сверху, обеспечивает больше прижимной силы.

Варианты переднего крыла Racing Point RP19 Иллюстрация: Джорджо Пиола

По ходу прошлого сезона конструкторы Racing Point экспериментировали с длиной и формой горизонтального элемента снаружи от торцевой пластины. Подрезав его в задней части, можно использовать освободившееся место для более сильного изгиба пластины.

Детали переднего крыла McLaren MCL35 Иллюстрация: Джорджо Пиола

У McLaren по ходу сезона-2020 года произошли серьезные перемены в этой области машины. Актуальная версия крыла приведена на основной иллюстрации, а отличия от прежнего варианта отмечены стрелками.

Варианты переднего крыла Alfa Romeo C38, ГП Германии 2019 года Иллюстрация: Джорджо Пиола

Alfa Romeo в прошлом году разместила под горизонтальным элементом длинный продольный бортик. постепенно наращивая его длину. Это позволило формировать дополнительное завихрение.

Как можно увидеть из приведенных примеров, все так или иначе пробуют добавить немного эффективности своим машинам в области переднего крыла, однако никто не дошел до столь революционного решения как отдельный воздуховод внутри, казалось, совершенно заурядной детали.