Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
55 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Аналитика

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло

Поделились
Комментарии
Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд, технический эксперт

Машины RB16 получилась у конструкторов из Милтон-Кинса весьма быстрой, но не лишенной некоторых аномалий. А с ними, как известно, надо бороться

Хорошо известно, что в первых Гран При команды Формулы 1 обирают данные о поведении своих машин, а ко второй готовят доработки, чтобы сделать их быстрее или как минимум разобраться с проблемными зонами. 

Для Red Bull аэродинамическая эффективность всегда была важным фактором успеха. И в плане поиска решений Эдриан Ньюи и его сотрудники уже не раз показывали пример всей Ф1. 

На «Нюрбургринге» механики команды неосторожно сделали достоянием гласности очередную подобную находку. Выше нужного подняв переднее антикрыло, они открыли широкую продольную прорезь в его нижней части. 

Разумеется, эксперты стали наперебой делиться мнениями о том, что это за решение и как оно работает.

Детали переднего крыла Red Bull RB16

Детали переднего крыла Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Начнем с того, что эта область крыла – самая внешняя его часть, включая торцевую пластину и соседние с ней элементы – крайне важна. Команды стремятся добиться от нее стабильной работы в условиях изменяющихся давления, дорожного просвета и направления ветра.

Совсем рядом находятся передние колеса, и если не получится как следует защититься от генерируемой ими турбулентности, это скажется на работе всего шасси. 

Команды ведут активный поиск, предлагая собственные варианты. Чаще всего меняется форма и длина горизонтального элемента в внешней стороны от торцевой пластины, который отвечает за формирование завихрения.  

Что касается Red Bull, то ее специалисты в очередной раз очень грамотно прочитали правила, найдя там возможность разместить внутри крыла полость для перетекания воздуха и создания градиента давления. 

Сразу возникает вопрос, не является ли увиденное частью какой-то более глобальной системы, которая позволяет повысить эффективность крыла в целом. 

Если так, что можно допустить существование еще одного отверстия в дальнем верхнем углу торцевой пластины, через которое воздух выходит наружу по пути, показанному ниже. 

Конфигурация торцевой пластины переднего крыла Red Bull RB16

Конфигурация торцевой пластины переднего крыла Red Bull RB16

Фото: Джорджо Пиола

Такое решение позволяет говорить о весьма хитром способе перераспределить потоки и создать более выгодную картину перед колесом.

Несколько лет назад правила были изменены так, чтобы запретить сильный изгиб торцевых пластин наружу. Пропуская воздух с внешней стороны на внутреннюю, конструкторы фактически компенсируют возникшие из-за этого потери. 

Торцевая пластина переднего крыла Red Bull RB15, 2019 год

Торцевая пластина переднего крыла Red Bull RB15, 2019 год

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Безусловно, увидев прорезь снизу, все задались вопросом, о чем идет речь – о закрытой полости или все же о полноценном воздуховоде. Ответить на этот вопрос помог бы кадр, сделанный с близкого расстояния, но нынешний карантинный регламент затрудняет возможность сделать такой.

Между тем примечательно, что еще год назад (на фото вверху) у машины RB15 уголок торцевой пластины был отрезан, чтобы открыть больше места для воздуха. Теперь пластина вновь стала полноценным прямоугольником. 

Отверстия в торцевой пластине переднего анткирыла Red Bull RB16

Отверстия в торцевой пластине переднего анткирыла Red Bull RB16

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

И все же, у Motorsport.com есть ответ. Приведенный выше кадр окончательно снимает вопросы и позволяет утверждать, что Red Bull действительно оснастила торцевую пластину внутренним каналом.  

Два небольших отверстия в задней кромке торцевой пластины предназначены для выхода воздуха. Нет сомнений, перед нами изящное и очень интересное решение, которое могло бы еще долго оставаться тайной команды, если бы механики не «засветили» крыло в неудачном ракурсе.   

Читайте также:

Что интересного есть у конкурентов?

Ferrari SF1000 front wing comparison

Варианты переднего крыла Ferrari SF1000

Иллюстрация: Джорджо Пиола

У Ferrari сейчас есть две активные конфигурации крыла, которые используются в зависимости от характеристик трассы. Помимо форму горизонтального элемента (показан стрелкой), они отличаются формой закрылков с внешней и внутренней стороны и конфигурацией основной плоскости.

Тот вариант, что сверху, обеспечивает больше прижимной силы. 

Читайте также:

Варианты переднего крыла Racing Point RP19

Варианты переднего крыла Racing Point RP19

Иллюстрация: Джорджо Пиола

По ходу прошлого сезона конструкторы Racing Point экспериментировали с длиной и формой горизонтального элемента снаружи от торцевой пластины. Подрезав его в задней части, можно использовать освободившееся место для более сильного изгиба пластины.

Детали переднего крыла McLaren MCL35

Детали переднего крыла McLaren MCL35

Иллюстрация: Джорджо Пиола

У McLaren по ходу сезона-2020 года произошли серьезные перемены в этой области машины. Актуальная версия крыла приведена на основной иллюстрации, а отличия от прежнего варианта отмечены стрелками.

Читайте также:

Варианты переднего крыла Alfa Romeo C38, ГП Германии 2019 года

Варианты переднего крыла Alfa Romeo C38, ГП Германии 2019 года

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Alfa Romeo в прошлом году разместила под горизонтальным элементом длинный продольный бортик. постепенно наращивая его длину. Это позволило формировать дополнительное завихрение. 

Как можно увидеть из приведенных примеров, все так или иначе пробуют добавить немного эффективности своим машинам в области переднего крыла, однако никто не дошел до столь революционного решения как отдельный воздуховод внутри, казалось, совершенно заурядной детали.   

Новое переднее крыло Red Bull Racing RB16, Гран При Айфеля

Новое переднее крыло Red Bull Racing RB16, Гран При Айфеля

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти

Предыдущая новость

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Команды Red Bull Racing
Автор Джорджо Пиола

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло

Мнение: Ferrari возьмет титул раньше Red Bull. Их стратегия умнее
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Ferrari возьмет титул раньше Red Bull. Их стратегия умнее

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Хюлькенберг вылетел из Ф1 и получил лучший шанс в карьере. Но от Нико ничего не зависит

«Сколько ни думал – не понял». Шварцман не нашел объяснения своей нестабильности
Формула 2 Формула 2 / Новость

«Сколько ни думал – не понял». Шварцман не нашел объяснения своей нестабильности

Самое важное:

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти

Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной

2
Формула 1

Марко: Места в Haas уже заняты, а Перес и Хюлькенберг свободны

3
Формула 1

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным

4
Формула 1

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти

5
Формула 1

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло

30мин

Самое важное:

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло
Формула 1

Технический анализ: зачем Red Bull продырявила переднее крыло

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти
Формула 1

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти

Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной
Формула 1

Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным
Формула 1

Расселл был кандидатом в Mercedes. А теперь почти стал безработным

«Его критикуют так называемые эксперты». Кубица заступился за Ферстаппена
Формула 1

«Его критикуют так называемые эксперты». Кубица заступился за Ферстаппена

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.