В первой половине нынешнего сезона Ф1 Red Bull явно превосходила соперников по темпам подготовки обновлений – во многом благодаря этому Макс Ферстаппен выиграл почти столько же гонок, сколько за всю предыдущую карьеру.

На RB16B какие-то доработки появлялись практически на каждом Гран При, тогда как в Mercedes остались верны своей прежней схеме с несколькими крупными пакетами новинок по ходу чемпионата.

Такая разница в походах сказалась не только на расстановке сил в сражении двух команд, но имела даже психологические последствия: Льюис Хэмилтон не раз с неудовольствием отмечал темпы прогресса Red Bull.

У Mercedes последние серьезные обновления появились еще летом на британском Гран При. Однако при внимательном изучении все же можно отыскать изменения, которые и сейчас происходят с W12.

В частности, на двух последних этапах в Сочи и Стамбуле чемпионы экспериментировали с новой конструкцией переднего крыла. Назвать ее совершенно новой было бы слишком смело, скорее это эксперименты в преддверии перехода на новый регламент в 2022 года.

Общая идея изменений в том, что команда, как и многие ее соперники по пелотону, экспериментирует с соотношением аэродинамической загрузки между внешней и внутренней частями каскада закрылков.

Сравнение вариантов переднего крыла Mercedes F1 W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новинка (она снизу) имеет более загруженную внешнюю часть – ту, что связана с торцевой пластиной и не может регулироваться по углу атаки. Геометрические отличия от прежнего варианта показаны зеленым. Кроме того, в этом месте появилась концевая кромка.

При этом внутренняя часть, напротив, была подрезана в области рядом с регулятором угла атаки – этот участок отмечен желтым.

Если оценивать влияние новинки, то она явно снижает общий уровень прижимной силы. Также очевидно, что это крыло позволяет более активно перенаправлять набегающий воздушный поток в обход передних колес.

Пока Mercedes исследовала такой вариант только по ходу тренировок – почти нет сомнений, что на ближайшем Гран При в Остине эта работа продолжится. Также не исключено, что на более быстрых трассах это крыло сохранят на квалификацию и гонку, чтобы повысить шансы своих пилотов с непростом споре с соперниками из Red Bull.