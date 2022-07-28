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Формула 1 / Гран При Франции Аналитика

Технический анализ: зачем Aston Martin продырявила тормоза?

Стремление облегчить машину привело к появлению весьма любопытного решения в ее передней части

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: зачем Aston Martin продырявила тормоза?
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Решение конструкторов Aston Martin изменить концепцию машины и отказаться от «приподнятых» понтонов не слишком повлияло на скорость зеленой AMR22.

Если в гонках пилотам порой еще удается показывать относительно конкурентоспособный темп, то квалификационная форма не выдерживает никакой критики – в пяти последних Гран При Себастьян Феттель лишь раз продвинулся во второй сегмент, Лэнсу Строллу не удалось и того.

Дело в том, что вместе с аэродинамикой Red Bull конструкторы в Сильверстоуне неизбежно привнесли в свою машину и избыток веса, который до сих пор мешает RB18.

Для борьбы с ним команда применила весьма необычное решение: суппорты ее передних тормозов получили несколько крупных отверстий. 

Детали передних тормозов Aston Martin AMR22

Детали передних тормозов Aston Martin AMR22

Фото: Джорджо Пиола

Первые эксперименты в этой области команда начала еще на своей домашней гонке в Сильверстоуне. Новые суппорты, разработанные в сотрудничестве с компанией Brembo, позволяют экономить по 300 граммов с каждой стороны машины. 

Так как в данном случае речь идет о так называемых неподрессоренных массах, выигрыш особенно полезен, так как улучшает управляемость и общую эффективность шасси. 

Суппорт изготовлен из сплава алюминия с литием, что обеспечивает необходимую прочность и малую массу. Его расположение в передней части диска является далеко не идеальным с точки зрения развесовки, но именно это обеспечивает необходимый отвод тепла.

Детали передних тормозов Aston Martin AMR22

Детали передних тормозов Aston Martin AMR22

На недавнем этапе во Франции эта история получила свое развитие. С переходом на 18-дюймовые колеса и увеличенные тормозные диски в командах вообще взяли курс на максимальное рассеяние тепла. 

Если слишком много энергии переходит от тормозов к колесным дискам, это легко может вызвать перегрев шин. Потому суппорт закрывается сверху дополнительным элементом с карбоновым покрытием, который позволяет сохранять тепло внутри, передавая через отверстия лишь строго контролируемое его количество. 

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