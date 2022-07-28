Технический анализ: зачем Aston Martin продырявила тормоза?

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Решение конструкторов Aston Martin изменить концепцию машины и отказаться от «приподнятых» понтонов не слишком повлияло на скорость зеленой AMR22.

Если в гонках пилотам порой еще удается показывать относительно конкурентоспособный темп, то квалификационная форма не выдерживает никакой критики – в пяти последних Гран При Себастьян Феттель лишь раз продвинулся во второй сегмент, Лэнсу Строллу не удалось и того.

Дело в том, что вместе с аэродинамикой Red Bull конструкторы в Сильверстоуне неизбежно привнесли в свою машину и избыток веса, который до сих пор мешает RB18.

Для борьбы с ним команда применила весьма необычное решение: суппорты ее передних тормозов получили несколько крупных отверстий.

Детали передних тормозов Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

Первые эксперименты в этой области команда начала еще на своей домашней гонке в Сильверстоуне. Новые суппорты, разработанные в сотрудничестве с компанией Brembo, позволяют экономить по 300 граммов с каждой стороны машины.

Так как в данном случае речь идет о так называемых неподрессоренных массах, выигрыш особенно полезен, так как улучшает управляемость и общую эффективность шасси.

Суппорт изготовлен из сплава алюминия с литием, что обеспечивает необходимую прочность и малую массу. Его расположение в передней части диска является далеко не идеальным с точки зрения развесовки, но именно это обеспечивает необходимый отвод тепла.

Детали передних тормозов Aston Martin AMR22

На недавнем этапе во Франции эта история получила свое развитие. С переходом на 18-дюймовые колеса и увеличенные тормозные диски в командах вообще взяли курс на максимальное рассеяние тепла.

Если слишком много энергии переходит от тормозов к колесным дискам, это легко может вызвать перегрев шин. Потому суппорт закрывается сверху дополнительным элементом с карбоновым покрытием, который позволяет сохранять тепло внутри, передавая через отверстия лишь строго контролируемое его количество.