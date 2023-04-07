Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: зачем Alfa Romeo переделала нос своей машины
В Мельбурне у команд Ф1 почти не было заметных технических новинок. Одним из приятных исключений стала Alfa Romeo C43
В отличие от 2022 года, когда в весенних гонках Валттери Боттасу порой удавалось соперничать с гонщиками Mercedes, нынешний чемпионат стартовал для команды из Хинвиля не в пример сложнее.
Главной причиной проблем стала нехватка прижимной силы в передней части шасси, из-за чего сложно было добиться нужного аэродинамического баланса. В Альберт-парке, где именно работа передка определяет общую эффективность шасси, это обещало большие сложности. Именно поэтому команда подготовила новинку, призванную улучшить ситуацию.
Главный гоночный инженер Чеви Пухолар объяснил: «Мы полагаем, что новое переднее крыло поможет нас в работе с балансом. При этом нельзя говорить, что у машины сейчас есть какие-то откровенно слабые места.
Но с новым крылом машина в целом работает лучше. Это просто очередной шаг на пути усовершенствования машины».
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo C43
Фото: Alfa Romeo
Главное отличие новинки состоит в удлинении «носа», кончик которого теперь доходит до кромки главной плоскости крыла. Прежде, как можно видеть на сравнительной иллюстрации в самом верху, он обрывался у второго закрылка.
Одновременно была скорректирована форма самой главной плоскости, что повлияло на распределение давлений и картину потоков в этой области шасси.
Любопытно, что более длинный «нос» позволил отказаться от пары внутренних металлических скоб-разделителей, которые прежде связывали главную плоскость со следующей за ней. При этом расположение трех других разделителей (с каждой стороны) было скорректировано.
Всего их разрешено использовать восемь с каждой стороны шасси, и для верхних закрылков Alfa Romeo использует решения, уже опробованные Mercedes и Ferrari.
Наконец, коррективы были внесены в геометрию самой главной плоскости крыла. Если прежде ее кромка с внешней стороны изгибалась вверх, то теперь она стала практически плотной.
Сравнение зеркал заднего вида Alfa Romeo C43 (новый / старый)
Также небольшие изменения произошли в области зеркал заднего вида С43. Горизонтальный элемент, который связывает корпус зеркала – а в действительности используется для контроля за потоками – стал несколько меньше в поперечном размере.
Отличие проще всего заметить, если сравнить ширину крепления в месте стыка с краем кокпита (показано тонкими белыми стрелками).
Дополнительная информация: Адам Купер
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