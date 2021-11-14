Технический анализ: за что у Хэмилтона отобрали поул?

Уже в пятницу вечером стало известно, что у технических комиссаров возникли вопросы к конструкции заднего крыла на машине Льюиса Хэмилтона, который в пятницу опередил всех соперников и получил право стартовать первым в спринтерской гонке.

В отчете делегата FIA Джо Бауэра указано, что вопросы возникли в подвижной плоскости заднего крыла - тот самой, что приводится в действие, когда гонщик задействует систему DRS.

По правилам при открытии плоскости вертикальный размер открывающегося просвета не может превышать 85 мм. Для контроля этого параметра судьи применяют специальный прибор, напоминающий круглый леденец, торчащий из прямоугольной коробки. Диаметр этого "леденца" немного больше 85 мм, а в коробке находится цифровой динамометр.

Судья пробует просунуть его между плоскостями, прикладывая силу в 10 Ньютон (примерно 1 кг). Если сделать это не удается, требования правил считаются выполненными.

Заднее антикрыло Mercedes W12, параметры которого стоили Льюису Хэмилтону поула в спринтерской гонке Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно измеряется и расстояние между плоскостями в закрытом положении - оно не может быть меньше 10 мм. И если с этим параметром на W12 Хэмилтона все оказалось в порядке, то максимальное расстояние оказалось больше 85 мм.

Бауэр сообщил судьям о нарушении требований статьи 3.6.3 Технического регламента Ф1, и те приступили к рассмотрению этого эпизода.

Dettaglio dell'ala posteriore con il flap mobile aperto che non deve avere una luce maggiore di 85 mm Photo by: Giorgio Piola La distanza fra l'ala mobile chiusa e il profilo principale deve essere di 10 mm Photo by: Giorgio Piola

Судьи заслушали спортивного директора Mercedes Рона Мидокза и главного гоночного инженера Саймона Коула. После этого решено было отложить продолжение разбирательства до утра и провести видеоконференцию с главным конструктором Джоном Хоуэном, который сейчас работает на базе в Брэкли.

В итоге было установлено, что нарушение стало следствием нарушения жесткости сопряжения элементов DRS, а также крепления плоскости к торцевым пластинам. Проще говоря, крепления немного разболтались от тряски на асфальте «Интерлагоса», а возможно не были лишний раз проверены и подтянуты механиками из-за позднего прибытия имущества команд Ф1 в Сан-Паулу.

Судьи согласились, что именно эту конструкцию крыла они уже инспектировали несколько раз по ходу нынешнего сезона, и проблем с ней никогда не было.

Представители Mercedes указывали на возможную неточность измерений, затем пробовали выдвинуть аргумент, что несоответствие было обнаружено всего в одной точке крыла. Наконец, они указали, что именно до этой детали дотронулся в пятницу в закрытом парке Макс Ферстаппен, за что получил отдельный штраф.

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Однако представители FIA хоть и приняли во внимание эти аргументы, использовали самый главный принцип: закон есть закон. В итоге Льюису пришлось стартовать в субботу последним, что не помешало ему отыграть 15 позиций за 24 круга спринта.