Технический анализ: Williams перешла на концепцию Red Bull

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ВЫ последние годы Williams находится под серьезным техническим влиянием Mercedes, получая от чемпионов мира силовые установки, а после смены собственника – и коробки передач. Неудивительно, что шасси 2022 года оказалось концептуально похожим на серебристую W13 – хоть и не настолько «беспонтонным».

Итоги первых Гран При показали, что особенной скоростью FW44 не блещет – после оптимизма второй половины 2021 года три очка в девяти первых гонках едва ли обрадовали кого-то в команде.

К Сильверстоуне Williams приготовила машину со значительно переделанными понтонами – на сравнительной иллюстрации Джорджо Пиолы она показана сверху. Отличие в форме понтонов более чем наглядно, а сама обновленная версия удивительно смахивает на Red Bull.

«Мы не занимались прямым копированием, – заверил технический директор Франсуа-Ксавье Демезон. – Нам было важно понять, как нужно изменить машину и что принесут изменения. Подготовка нового пакета заняла десять гонок».

Он добавил: «Мы считаем эту машину новой, так как список измененных деталей больше, чем тех, что остались прежними».

Французский инженер отметил, что столь значительные изменения открывают конструкторскому штабу в Гроу большой простор для дальнейших улучшений.

К сожалению, дебют новой FW44 оказался предельно коротким: единственная машина, подготовленная для Алекса Элбона, оказалась разбила в гонке еще до первого поворота, а сам пилот попал в больницу. Но за несколько дней до Гран При Австрии гонщику успели построить новое шасси.

Говоря о том, почему было решено пойти на столь смелый шаг, как полная смена концепции, Демезон пояснил: «Можно сказать так, что наш прежний подход оказался слишком сложным. Слишком многое в нем зависело от прижимной силы, которую удавалось генерировать только при минимальном клиренсе. Может быть, мы недостаточно далеко продвинулись по выбранному пути, но смогли понять, что он не является верным.

Как только мы прижимали шасси к асфальту, начинались проблемы с задком, гонщики жаловались на нестабильность машины. Потому мы избрали другой путь. Понятно, что мы не глупцы – потому для начала осмотрелись, что придумали другие. Но при этом копирование в наши планы не входило».

По мнению конструктора, новинка должна больше понравиться гонщикам: «Мы сразу отметили улучшение баланса, особенно в поворотах, и прибавку в скорости. Хотя уровень прижимной силы пока ниже ожиданий».

Переделка понтонов повлекла за собой перенос вентиляционных отверстий. Из-за этого Williams FW44 получила иное решение области крепления Halo

Технический директор уточнил главные отличия обновленной машины: «Теперь она позволяет более «мягкие" настройки при чуть большем дорожном просвете. Мы уже видим, что потери скорости в медленных поворотах сократились за счет прибавки с механическом сцеплении и прижимной силе».

Если вспомнить, что ранее на концепцию Red Bull уже перешли в Aston Martin, можно с уверенностью говорить, что именно Эдриан Ньюи лучше всех прочел новый регламент Формулы 1. Впрочем в Маранелло тоже построили далеко не медленную машину…