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В Mercedes ждут этапа в Барселоне, словно манны небесной. Именно на испанской трассе должен дебютировать пакет обновлений, призванный спасти «беспонтонную» машину от вертикальной раскачки на прямых. Поможет ли он и в какой степени – вопрос открытый, но до этого момента любые серьезные инвестиции в другие доработки по сути не имеют смысла.

Однако команда не стоит на месте. В Майами Льюис Хэмилтон сказал весьма примечательные слова: «Один из главных итогов этапа в том, что наше отставание от лидеров осталось таким же, как было на старте чемпионата». Речь идет примерно о семи-восьми десятых секунды.

Учитывая, сколько сил Ferrari с Red Bull тратят на доработку своих машин, сохранение отрыва можно считать значительным достижением для Mercedes.

Джордж Расселл за рулем Mercedes W13 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сейчас «Серебряные стрелы» работают по собственной программе. Признав, что машина не работает так, как рассчитывали ее создатели, в команде пока отказались от каких-то новинок, предназначенных для конкретных Гран При. Все улучшения, которые мы уже видели, имеют более глобальный характер – в том смысле, что должны работать везде.

Такой подход постепенно приносит результаты. Пятницу в Майами Джордж Расселл закончил лидером. Но иллюзия полного исправления ситуации оказалась недолгой – и в Mercedes первыми признали это. Дело оказалось в том, что во Флориде на W13 передние шины точно попали в оптимальный температурный диапазон, плоская как стол трасса позволила сократить клиренс, а отсутствие быстрых виражей сделало негативное влияние «козления» не столь ощутимым.

Однако стоило соперникам разобраться со своими машинами и проанализировать данные, как стало понятно – дорожный просвет, который многие подняли во избежание контактов с поребриками, можно значительно уменьшить. Как только это случилось, гонщики Mercedes оказались примерно на тех же позициях, что и прежде по ходу сезона.

Заднее крыло Mercedes W13 с малым уровнем прижимной силы

В команде из Брэкли попробовали сделать ставку на снижение лобового сопротивления (что должно было помочь и с болтанкой машин), но такой подход дал весьма умеренные результаты. Льюис Хэмилтон добился шестого места на решетке, но все же уступил своему бывшему напарнику Валттери Боттасу за рулем Alfa Romeo C42 – не говоря уже про Ferrari и Red Bull.

Говоря откровенно, если заднее крыло W13 и привлекло чем-то внимание, то разве что цветастой раскраской от художника Мэд Дог Джонса. Его главная плоскость практически плоская, чтобы добавить скорости на прямых.

А вот изменения переднего крыла заслуживают более детального изучения.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Мы уже рассказывали о крайне любопытном решении с крупной прорезью в месте соединения закрылков с торцевой пластиной. Вообще говоря, эта идея уже использовалась в Ф1 – самой Mercedes на модели W07 в 2016 году и, даже в большем масштабе, Ferrari в том же сезоне.

Однако казалось, что новые правила начисто исключают подобную возможность. Все в них было прописано так, чтобы не дать конструктором возможность увести воздушные потоки в обход колеса, создав дополнительную турбулентность позади машины.

Но конструкторы Ф1 недаром считаются профи высочайшего уровня. В Брэкли нашли способ добиться своего, ничего при этом не нарушив. Если бы прорезь давала хоть малейшие основания для сомнений – можете не сомневаться, соперники обратили бы на нее внимание FIA.

Впрочем, дело может быть и в другом. Во-первых, сейчас все новинки должны получать перед установкой одобрений федерации. А во-вторых, лидеры сезона, похоже, больше не видят в Mercedes серьезной угрозы, а потому решили пока никак не реагировать на новинку, даже если и не уверены в ее абсолютной легальности. .

Обратите внимание, что рядом с главной прорезью с внешней стороны закрылка сделаны еще три, размером поменьше (показаны стрелкой на иллюстрации Джорджо Пиолы). Они позволяют перенаправить в обход колеса еще больше воздуха и одновременно служат генераторами вихрей.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W13. Кромка днища усилена металлической накладкой Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Между тем, кампания по борьбе с «козлением» идет своим чередом. В Майами на Mercedes появились металлические усилители кромки днища, занимающие почти всю их длину. Одновременно стойки крепления днища, разрешенные FIA, были перенесены вперед.

Наши источники говорят, что эффект от этих мер не оправдал ожиданий команды, которая рассчитывала на большее. Но работа продолжается: в пятницу на машину Льюса Хэмилтона установили дополнительные датчики, чтобы собрать еще больше информации о поведении столь непростой машины с индексом W13…