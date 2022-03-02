Технический анализ: в чем секрет «дырявых» понтонов Williams

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Радикальная смена регламента Формулы 1 привела к тому, что все машины стали заметно отличаться друг от друга. Каждый предложил свое прочтение регламента – и пока нет понимания, какие решения являются более предпочтительными, а какие вскоре останутся на обочине прогресса ждать своего часа.

С точки зрения аэродинамики команды оказались в новой реальности. Потеряв многочисленные открылки и закрылки, конструкторы вынуждены были искать новые источники прижимной силы.

Одной из областей, где пришлось начинать все в прямом смысле с чистого листа, стало начало понтонов. Прежде там располагались дефлекторы, которые многообразием своих элементов тщательно распределяли воздушные потоки. Теперь их не стало – что сказалось на самих понтонах и всем том, что расположено у них внутри.

Удивительно или нет, но после продувок в трубе и вычислений в средствах CFD разные команды пришли к различным решениям. И одно из самых интересных, как ни странно, мы увидели у команды Williams.

С одной стороны, понтоны темно-синей машины FW44 похожи на прошлогодние едва ли не сильнее всего в пелотоне. Они короткие, быстро опускающиеся к днищу.

Но с другой в них реализован интереснейший принцип: потоки, попадающие в верхнюю часть воздухозаборника, почки сразу выходят наружу через специальное отверстие (протекание воздуха показано синей стрелкой на иллюстрации выше).

Варианты понтонов Williams FW44 Фото: Джорджо Пиола

Такое решение стало возможным из-за выбора особого места для расположения боковой защитной структуры. Как и прежде, мощный брус (стрелка указывает на его местоположение) установлен довольно низко, но еще и заметно углублен внутрь понтона.

Нижнее расположение защиты придумали в Ferrari в 2017 году, после чего эту моду подхватили многие соперники. При этом регламент требует, чтобы на машине было два защитных бруса. Нижний из них прежде не представлял ни малейшего интереса, так как находился на уровне днища.

Остальные и в 2022 году оставили это расположение, а вот в Williams решили приподнять защиту. На верхней иллюстрации средняя малиновая стрелка указывает на выпуклость кузовной панели, закрывающую ее внешний конец.

При этом конструкторы заранее предусмотрели возможность использовать понтон как в «дырявой» так и в закрытой версии – последнюю можно было увидеть на машине в среду, первый день тестов.

На сравнительном фото справа показано внутреннее устройство понтона в таком случае – воздух уходит вниз и помогает охлаждать другие внутренние элементы.

Стоит добавить, что главные мощности систем охлаждения в Williams предпочли расположить у продольной оси машины. Хотя в понтонах и остались радиаторы, большая их часть помещена над силовой установкой – на это указывают крупное сечение верхнего воздухозаборника и «пухлый» капот двигателя.

Детали подкапотного пространства Williams FW44 Фото: Джорджо Пиола

По этой причине центр тяжести сместился выше, что он очень здорово, но это более чем компенсируют выигрыш в полярном моменте инерции (говоря проще, верткости машины) и аэродинамической эффективности.

Стоит отметить, что в последнее время все больше команд выбирают такое «седлообразное» расположение радиаторов над двигателем. Однако обычно туда выносят один радиатор, тогда на FW44эта концепция получила необычное развитие: сразу два охладителя расположены по V-образной схеме.

На тестах в Барселоне Williams стала седьмой по скорости, опередив Williams, Haas и Alfa Romeo.