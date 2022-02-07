Технический анализ: увидим ли мы в Ф1 машины-трансформеры?

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Изображения новой машины Haas подлили масла в огонь ожидания поклонников Ф1. Пусть это и не полноценное шасси VF-22, но что-то весьма близкое к окончательной версии – и эксперты буквально набросились на эти рендеры с целью анализа.

Уже на этой неделе стартуют полноценные презентации – мы увидим Red Bull в среду, Aston Martin в четверг и McLaren в пятницу.

Тем временем источники наши коллег из итальянской редакции Motorsport.com в Маранелло говорят, что новая машина F1-75 будет весьма значительно отличаться от Haas – даже несмотря на то, что команда Никиты Мазепина в рамках партнерства со Скудерией использует ее силовую установку, коробку передач и подвеску.

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Весьма вероятно, что и у других машин тоже будут собственные отличия, и в первые недели после презентаций конструкторов ждет срочная работа по анализу эффективности решений соперников и возможности их внедрения у себя.

В этой ситуации определенное преимущество будет у тех, кто избрал простую концепцию шасси: они смогут сразу рассчитывать на некоторую скорость, а сэкономленные средства направить на внедрение самых удачных находок соперников. А вот те, кто серьезно вложился в какую-то рискованную идею, может оказаться перед необходимостью срочно переделывать всю машину.

Чутье конструкторов и умение предвидеть компромисс в ситуации коренной смены регламента значат очень много.

Мы уже отмечали, что новые машины станут заметно тяжелее старых, прибавив 43 кг – при этом вовсе не факт, что всем командам удастся уложиться в минимальное значение.

Потому, возможно, пришло время вспомнить идею, которая уже применялась в чемпионате прежде. В 2013 году команда Lotus приготовила для Гран При Италии специальную версию шасси E21, которая за счет иных рычагов передней подвески была на 10 см длиннее обычной.

На скоростной трассе это позволило повысить стабильность машины и улучшить ее аэродинамические характеристики.

Сравнение вариантов Lotus F1 E21 с разной колесной базой Иллюстрация: Джорджо Пиола

Тогда инженеры ожидали, что только за счет этого смогут улучшить время круга на две десятых. Кими Райкконен выехал на доработанной машине в пятницу, но оказалось, что никакой прибавки нет и в помине, и E21 вернули к обычной конфигурации.

Сейчас тоже велик соблазн сделать шасси коротким для экономии веса – и попробовать нарастить колесную базу посредством рычагов. При этом если команда просчитается и допустит ошибку, аналогичную Lotus, исправить ее будет далеко не столь просто.

Пока решительно невозможно сказать, что окажется лучше: увеличивать колесную базу до максимально допустимых правилами 3600 мм или, напротив, ужимать ее до 3400 мм.

Также существуют две концепции понтонов: короткие и широкие, как у Haas, или длинные и узкие.

Девять лет назад Lotus не удалось реализовать свою задумку. Однако сейчас, кто знает, идея машин-трансформеров вполне может оправдать себя, если проработать ее должным образом. При этом, разумеется, важно помнить о лимите бюджетов – и о том, что не стоить расходовать слишком много средств в начале cезона, так как в дальнейшем они еще понадобятся.