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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ: три проблемы Mercedes W11

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Технический анализ: три проблемы Mercedes W11
Автор:
, ответственный редактор
17 мар. 2020 г., 17:27

Чемпионы мира приехали в Мельбурн в статусе главных фаворитов. И хотя узнать их истинную силу не вышло из-за отмены этапа, можно выделить три момента, которые потенциально являются для команды источниками головной боли. Давайте разберем их подробнее

Если говорить в целом, то Mercedes W11 является самой сложной и технически продвинутой конструкцией в нынешнем пелотоне. Конструкторы из Брэкли в очередной раз продемонстрировали, что умеют даже в условиях стабильного регламента находить свежие идеи.

Правда, часть из них попала под запрет из-за недавних технических директив FIA, инициированных Red Bull. В этом году «Быки» явно нацелились изменить расстановку сил в группе лидеров Ф1, и в этой борьбе задействовали все возможные средства. 

Mercedes W11: ecco le prese di raffreddamento dei freni posteriori: quella superiore è illegale

Тормозные воздухозаборники Mercedes W11: те, что сверху, были признаны незаконными

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Первым примером здесь служит система охлаждения тормозов W11. По мнению специалистов из Милтон-Кинса, в данном случае воздухозаборники, интегрированные в рычаги подвески, располагаются вне отведенной для них зоны. Во-вторых у Red Bull возникли вопросы к главной технической «бомбе» зимних тестов – системе DAS.

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Наконец, в феврале в Барселоне моторы Mercedes показали себя не самым лучшим образом с точки зрения надежности. Инженеры уверяли, что устранили все возникшие вопросы до Мельбурна, но так ли это на самом деле – мы уже не узнаем. 

Mercedes W10: la presa del bracket era oltre la misura limite delle prese dei freni

Задняя подвеска Mercedes W10 (2019 года) с системой дополнительного охлаждения

Иллюстрация: Джорджо Пиола

1. Вопросы к задним тормозам

Эта область машины Mercedes не в первый раз вызывает пристальный интерес. В 2019-м Ferrari уже просила FIA разобраться в легальности конструкции, и тогда – к удивлению многих – подвеска (на иллюстрации выше) была признана соответствующей правилами. 

Но на этот раз техническая директива 14/20 предписала Mercedes внести изменения. В Red Bull упирали на то, что конструкция имеет двойное назначение. Обычно все в Ф1 подчинено интересам аэродинамики. Здесь же, наоборот, эта функция стала вторичной, тогда как на первый план вышла возможность перенаправлять потоки для дополнительного охлаждения тормозов, причем забирать их в зоне, где запрещено располагать воздухозаборники.

В Альберт-парке, где нагрузка на тормоза традиционно высока, такое решение принесло бы большую пользу.

В Mercedes наверняка предусматривали подобный вариант решения событий. На Гран При Австралии запрещенные отверстия были закрыты, а еще по ходу тестов по соседству с ними появились дополнительные отверстия для забора воздуха (на фото ниже).

Mercedes W11: ecco lo sfogo che è stato aperto dietro alla presa d'aria del bracket

Дополнительный воздухозаборник задних тормозов Mercedes W11

Фото: Джорджо Пиола

2. Полностью ли легальна DAS?

В случае с системой двойного руления (DAS) ситуация куда сложнее. Невероятное устройство, позволяющее пилотам менять положение колес в двух разных плоскостях, уже попало под запрет – но только с 2021 года. В предстоящем сезоне Mercedes сможет без опасений использовать его. Или нет?

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Корпус рулевой рейки (выделен красным) и рулевые тяги (выделены зеленым) Mercedes W11

Корпус рулевой рейки (выделен красным) и рулевые тяги (выделены зеленым) Mercedes W11

Фото: Motorsport.com

Как говорят в Ferrari и Red Bull, система двойного руления не просто снижает нагрузку на шины благодаря изменению угла схождения на прямых, но и дает выигрыш в аэродинамике. Кроме того, гонщик получает возможность по ходу круга корректировать параметры подвески, тогда как соперникам для этого потребовалась бы остановка в боксах.

Mercedes W11: il piantone si muove per attivare l'uso del DAS

Гонщики Mercedes W11 могут управлять положением колес как поворачивая руль, так и вытягивая его на себя

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Red Bull уже объявили, что не удовлетворены решением FIA и готовились опротестовать решение Mercedes после завершения первой гонки. Теперь у Николаса Томбасиса и его подчиненных по федерации есть достаточно времени, чтобы вернуться к этому вопросу и разобрать его во всех деталях. 

При этом точный принцип работы системы по-прежнему не раскрыт никем из экспертов. Похоже, в передней части машины смонтированы сразу две рулевых рейки (каждая со своей шестерней), но задействована ли в их работе гидравлика или все ограничивается механикой, неясно.

Mercedes W11: olio che fuoriesce dallo recuperatore

Дым в задней части Mercedes W11

Фото: Джорджо Пиола

3. При чем здесь подшипники?

Если говорить о проблемах Mercedes с моторами, то на первой неделе тестов, насколько известно, они были связаны с перегревом мотор-генератора MGU-H. О событиях второй недели данных меньше, но поговаривают, будто дымок за машинами стал следствием работы подшипников коленвала в экстремальных режимах, с нагрузками при которых не справляется  система смазки. 

Считается, что среди всех производителей именно у Mercedes в наименьшей степени использовался трюк со сжиганием масла в цилиндрах – вокруг этого вопроса в недавнем прошлом было сломано множество копий. 

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Так вот, в Барселону команда будто бы привезла экспериментальную силовую установку, которая – пока неизвестно, как именно – обеспечивала ощутимую прибавку в можности по сравнению с прежней версией. Однако она оказалась не слишком надежной из-за недостаточной смазки подшипников. Куда же пошла эта смазка? Кто знает…

Возможно, на тестах в Mercedes специально пробовали слишком агрессивные режимы работы, но так или иначе – попытка догнать Ferrari по мощности пока не увенчалась успехом. Теперь в Брэкли смогут использовать вынужденную паузу в чемпионате, чтобы разобраться с проблемой и отыскать нужные решения.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Альберт-Парк
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

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