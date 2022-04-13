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Технический анализ: тайный свет раскрыл секрет Mercedes

От зоркого глаза наших экспертов по ходу недавней гонки Ф1 в Мельбурне не уклонилась любопытная деталь, которая стала первым звеном в цепи примечательных открытий

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: тайный свет раскрыл секрет Mercedes
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Изучая кадры из Альберт-парка, знатоки гоночной техники обнаружили, что из-под днища W13 Льюиса Хэмилтона исходит очень слабый, но вполне различимый свет. Шутки о том, что с его помощью команда ищет причины проблем с «козлением», могут показаться кому-то смешными, но вот самой Mercedes сейчас точно не до шуток. 

К тому же, в действительности это предположение недалеко от истины. Свет нужен для работы сенсора, установленного в днище машины. Данные с этого сенсора позволят инженерам лучше понять причины, вызывающие раскачку на прямых.

В Mercedes уверены, что побороть неприятный эффект можно будет только после того, как удастся докопаться до его первопричины. Только затем настанет время для работы с настройками и расширения их оптимального диапазона, что автоматически приведет к шагу вперед по скорости.  

Но сложность сейчас в том, что та самая первопричина по-прежнему ускользает от чемпионов мира. Не удается установить, какие именно факторы (или их сочетание) приводят к возникновению пресловутых колебаний на прямых.

Глава команды Тото Вольф открыто признает существование в машине «тайных гремлинов» – а история в Мельбурне, когда все попытки улучшить ситуацию с помощью настроек практически не принесли результатов, всерьез озадачила команду.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, на Гран При Австралии

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, на Гран При Австралии

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

При этом в гонках «козление» явно оказывается не столь серьезным. И чтобы выяснить причину, Mercedes и установила тот сенсор под днищем. Речь об оптическом датчике, который фиксирует величину дорожного просвета. 

Излучая свет, он измеряет клиренс и расположение шасси относительно трассы. Это позволит точнее установить, что происходит на прямых и в поворотах с машиной в гоночной конфигурации. 

Разумеется, подобные устройства уже давно и успешно находят применение в Ф1, но обычно команды используют их лишь в тренировках. Стоит помнить, что такой сенсор совсем не миниатюрен, он весит от одного до двух килограммов. 

Но даже это не остановило Mercedes: в данном случае значимость данных перевешивает потерю времени круга от дополнительного груза.  

Вот как сам Льюис объяснил решение команды в интервью Sky Sports: «Кое-что в моей машине сделало ее тяжелее, хотя это и не слишком большая прибавка. Надеюсь, она принесет нам много полезных данных по итогам гонки».

Но есть основания говорить, что датчик, излучающий свет, был в этот уик-энд не единственным источником сбора информации. В тренировках команда дополнительно использовала оптические сенсоры клиренса на боковой кромке днища (на фото ниже). 

Mercedes W13 side detail

Детали днища Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Необходимость победить «козление» привела к тому, что команде пришлось притормозить все те обновления, над которыми конструкторы работали в последнее время. Ведь важно гарантировать, что новинки как минимум не ухудшат ситуацию. А если не знаешь точной причины проблем, гарантировать это невозможно. 

Именно поэтому на W13 так пока и не появилось заднее крыло с низким уровнем прижима. Вместо этого пилотам пришлось ездить с чуть измененной прежней версией. 

Сейчас главный приоритет в работе над W13 не вызывает сомнений, а остальные ресурсы в Брэкли предпочитают направлять на гоночный темп – по субботам Ferrari и Red Bull все равно не догнать. 

Mercedes W13 rear wing
Mercedes W13 rear wing Saudi Arabian GP

Такая ситуация еще более осложняет работу на Гран При, ограничивая диапазон возможных механических и аэродинамических настроек. 

Чтобы получить дополнительные данные без дополнительных элементов, остается только использовать разную конфигурацию для двух машин. На иллюстрации выше вы можете видеть, что у Льюиса Хэмилтона верхняя плоскость заднего крыла имела в Мельбурне концевую кромку, тогда как у Джорджа Расселла ее не было. 

Но у Mercedes очень мощный конструкторский штаб, потому слабый свет видно не только из-под днища машины, но и в конце того темного тоннеля, которым стало для команды начало 2022 года.

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